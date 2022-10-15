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    Мойзес раскрыл обстоятельства сорвавшегося перехода в ЦСКА в 2017 году

    Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, почему не состоялся его трансфер в московский клуб пять лет назад.

    – РПЛ – хороший вариант развития карьеры для бразильцев?

    – Без всякого сомнения. Мы очень хорошего мнения о российской лиге.

    Я бы хотел вырасти здесь, стараюсь на пределе своих возможностей, чтобы и помочь клубу, и вырасти самому.

    – Был ли для тебя одним из факторов для переезда опыт других бразильцев, которые через РПЛ уезжали в Европу?

    – Мне кажется, что в футболе очень сложно расписать карьеру вперед. Стараюсь в моменте помогать команде.

    Меня очень хорошо приняли, надеюсь, что в ЦСКА буду играть долгое время. Я здесь счастлив!

    Что произойдет в будущем, просто не знаю. Но благодарен армейцам за предложение.

    Клуб хотел получить меня еще в 2017 году, спустя пять лет они снова обратились ко мне, чему я очень обрадовался.

    Мне приятно, как в ЦСКА относятся ко мне, в свою очередь пытаюсь ответить тем же. У нас такое взаимовыгодное сотрудничество, что у меня нет необходимости думать о будущем.

    – Раз ты вспомнил о прошлом интересе ЦСКА, мог бы рассказать, почему тогда переговоры не завершились успехом?

    «Коринтианс» не отпустил меня.

    – Их не устроило финансовое предложение?

    – Да. Не помню, о какой сумме тогда шла речь, но интерес был существенным. Дело было в «Коринтиансе».

    Тогда на представителя клуба вышел Андрей [Мовсесян] (глава селекционной службы ЦСКА – примечание «Бомбардира»), затем уже были разговоры с моим агентом.

    – Сильно расстроился?

    – Да, очень хотел перейти.

    • ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.
    • 27-летний Мойзес перешел из «Интернасьонала». Это его первый опыт за пределами родной страны.
    • В активе фулбека 11 матчей и 2 голевые передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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