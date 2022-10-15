Мойзес раскрыл обстоятельства сорвавшегося перехода в ЦСКА в 2017 году

Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, почему не состоялся его трансфер в московский клуб пять лет назад.
– РПЛ – хороший вариант развития карьеры для бразильцев?
– Без всякого сомнения. Мы очень хорошего мнения о российской лиге.
Я бы хотел вырасти здесь, стараюсь на пределе своих возможностей, чтобы и помочь клубу, и вырасти самому.
– Был ли для тебя одним из факторов для переезда опыт других бразильцев, которые через РПЛ уезжали в Европу?
– Мне кажется, что в футболе очень сложно расписать карьеру вперед. Стараюсь в моменте помогать команде.
Меня очень хорошо приняли, надеюсь, что в ЦСКА буду играть долгое время. Я здесь счастлив!
Что произойдет в будущем, просто не знаю. Но благодарен армейцам за предложение.
Клуб хотел получить меня еще в 2017 году, спустя пять лет они снова обратились ко мне, чему я очень обрадовался.
Мне приятно, как в ЦСКА относятся ко мне, в свою очередь пытаюсь ответить тем же. У нас такое взаимовыгодное сотрудничество, что у меня нет необходимости думать о будущем.
– Раз ты вспомнил о прошлом интересе ЦСКА, мог бы рассказать, почему тогда переговоры не завершились успехом?
– «Коринтианс» не отпустил меня.
– Их не устроило финансовое предложение?
– Да. Не помню, о какой сумме тогда шла речь, но интерес был существенным. Дело было в «Коринтиансе».
Тогда на представителя клуба вышел Андрей [Мовсесян] (глава селекционной службы ЦСКА – примечание «Бомбардира»), затем уже были разговоры с моим агентом.
– Сильно расстроился?
– Да, очень хотел перейти.
- ЦСКА арендовал бразильца до конца сезона с правом выкупа.
- 27-летний Мойзес перешел из «Интернасьонала». Это его первый опыт за пределами родной страны.
- В активе фулбека 11 матчей и 2 голевые передачи.