Мойзес раскрыл обстоятельства сорвавшегося перехода в ЦСКА в 2017 году

Левый защитник ЦСКА Мойзес рассказал, почему не состоялся его трансфер в московский клуб пять лет назад.

– РПЛ – хороший вариант развития карьеры для бразильцев?

– Без всякого сомнения. Мы очень хорошего мнения о российской лиге.

Я бы хотел вырасти здесь, стараюсь на пределе своих возможностей, чтобы и помочь клубу, и вырасти самому.

– Был ли для тебя одним из факторов для переезда опыт других бразильцев, которые через РПЛ уезжали в Европу?

– Мне кажется, что в футболе очень сложно расписать карьеру вперед. Стараюсь в моменте помогать команде.

Меня очень хорошо приняли, надеюсь, что в ЦСКА буду играть долгое время. Я здесь счастлив!

Что произойдет в будущем, просто не знаю. Но благодарен армейцам за предложение.

Клуб хотел получить меня еще в 2017 году, спустя пять лет они снова обратились ко мне, чему я очень обрадовался.

Мне приятно, как в ЦСКА относятся ко мне, в свою очередь пытаюсь ответить тем же. У нас такое взаимовыгодное сотрудничество, что у меня нет необходимости думать о будущем.

– Раз ты вспомнил о прошлом интересе ЦСКА, мог бы рассказать, почему тогда переговоры не завершились успехом?

– «Коринтианс» не отпустил меня.

– Их не устроило финансовое предложение?

– Да. Не помню, о какой сумме тогда шла речь, но интерес был существенным. Дело было в «Коринтиансе».

Тогда на представителя клуба вышел Андрей [Мовсесян] (глава селекционной службы ЦСКА – примечание «Бомбардира»), затем уже были разговоры с моим агентом.

– Сильно расстроился?

– Да, очень хотел перейти.