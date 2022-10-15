РПЛ. «Химки» дома сыграли вничью с «Факелом»

В 13-м туре чемпионата России «Химки» и «Факел» победителя не выявили.

Команды получили восемь желтых карточек на двоих, а счет так и не открыли – ничья 0:0.

Безвыигрышная серия химчан во всех турнирах достигла 12 матчей. Команда осталась в зоне вылета РПЛ (15-е место).

«Факел», несмотря на набранное очко, опустился с 13-й на 14-ю строчку в таблице лиги. Воронежцев обошел «Локомотив».

Россия. РПЛ. 13-й тур

Химки – Факел (Воронеж) – 0:0

«Химки»: Гудиев, Чежия, Волков, Глушаков (Никитин, 85), Мирзов, Гулиев (Казанцев, 82), Зуев (Главчич, 82), Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Садыгов (Долгов, 55).

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Мастерной, Калинин, Морозов, Акбашев, Мендель, Квеквескири (Дмитриев, 71), Аппаев (Альшин, 84), Гонгадзе (Максимов, 63).

Предупреждения: Гулиев, 9; Волков, 52; Чежия, 80 – Калинин, 52; Божин, 60; Суслов, 90+1; Мендель, 90+4; Максимов, 90+5.

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