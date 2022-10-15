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    РПЛ. «Химки» дома сыграли вничью с «Факелом»

    В 13-м туре чемпионата России «Химки» и «Факел» победителя не выявили.

    Команды получили восемь желтых карточек на двоих, а счет так и не открыли – ничья 0:0.

    Безвыигрышная серия химчан во всех турнирах достигла 12 матчей. Команда осталась в зоне вылета РПЛ (15-е место).

    «Факел», несмотря на набранное очко, опустился с 13-й на 14-ю строчку в таблице лиги. Воронежцев обошел «Локомотив».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Химки – Факел (Воронеж) – 0:0

    «Химки»: Гудиев, Чежия, Волков, Глушаков (Никитин, 85), Мирзов, Гулиев (Казанцев, 82), Зуев (Главчич, 82), Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Садыгов (Долгов, 55).

    «Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Мастерной, Калинин, Морозов, Акбашев, Мендель, Квеквескири (Дмитриев, 71), Аппаев (Альшин, 84), Гонгадзе (Максимов, 63).

    Предупреждения: Гулиев, 9; Волков, 52; Чежия, 80 – Калинин, 52; Божин, 60; Суслов, 90+1; Мендель, 90+4; Максимов, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2399

      fakeid 27 минут назад

      химки хороводы водили?

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      Рейтинг: +187

      Ill Ich 1 час назад

      Гогниевский футбол был. В атаку бежали, в штрафной хороводы водили, Гудиев "включал Нойера", супер-форвард Садыгов болтался, как оно в проруби, Гогниев на бровке с яростным взором ходил. Факелоны на поле выглядели более осмысленно, а на бушующих химкинских трибунах их фаны были слышней.

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