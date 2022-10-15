«Химки» направят почти миллион рублей на помощь мобилизованным. Это выручка от матча с «Факелом»

«Химки» подвели итоги своей благотворительной акции.

10 октября подмосковный клуб анонсировал, что все средства от продажи билетов на матч с «Факелом» (0:0) будут направлены в поддержку Вооруженных Сил РФ.

Выручка от игры составила 911 500 рублей.

«Все средства от продажи экипировки, атрибутики мы отдадим мобилизованным химчанам. На эти средства будет куплено оборудование, в котором нуждаются наши защитники.

Надеюсь, это вызовет ответную реакцию жителей Химок и болельщики проявят интерес. Думаем, трибуны устойчиво будут наполнятся в ближайшее время», – сказал заместитель директора по развитию «Химок» Алексей Кыласов.