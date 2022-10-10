«Химки» отправят деньги от продажи билетов на матч с «Факелом» на поддержку российской армии

«Химки» запустили продажу билетов на игру 13-го тура чемпионата России против «Факела».
«Все средства от проданных билетов будут направлены в поддержку Вооружeнных Сил Российской Федерации.
Полученные средства пойдут на поддержку для добровольцев и мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине.
Планируется приобретение дополнительного снаряжения и материального-технического оснащения для нужд ВС РФ», – говорится в пресс-релизе подмосковного клуба.
- «Химки» примут «Факел» 15 октября в 14:00 мск.
- Команды идут на 15-м и 13-м местах соответственно в таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Химок»