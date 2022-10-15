«Химки» сыграют с «Факелом» в форме с флагом России и георгиевской лентой

«Химки» сообщили об изменениях в дизайне своей домашней формы.

На рукавах футболки разместили георгиевскую ленту и флаг России.

«Отныне на нашей форме Георгиевская лента и флаг России.

Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооружeнными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с Георгиевской лентой на игровой форме.

Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», – говорится в публикации подмосковного клуба.