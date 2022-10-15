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    «Химки» сыграют с «Факелом» в форме с флагом России и георгиевской лентой

    «Химки» сообщили об изменениях в дизайне своей домашней формы.

    На рукавах футболки разместили георгиевскую ленту и флаг России.

    «Отныне на нашей форме Георгиевская лента и флаг России.

    Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооружeнными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с Георгиевской лентой на игровой форме.

    Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», – говорится в публикации подмосковного клуба.

    • Матч на «Арене Химки» начнется в 14:00 мск.
    • «Химки» идут на 15-м месте в таблице РПЛ, «Факел» – на 13-м.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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