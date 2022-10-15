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    Черчесов высказался о дерби ЦСКА – «Спартак»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о важности для «Спартака» противостояния с ЦСКА.

    «То, что для «Спартака» игры с ЦСКА являются самыми тяжeлыми в сезоне – штамп. В «Спартаке» все игры важны.

    Если ЦСКА победили, значит, «Факелу» надо проиграть, что ли? Да, это ажиотаж. Но если хочешь быть наверху, надо ко всем играм подходить с одинаковой степенью ответственности.

    Хотя понятно, что этот матч слегка выходит за скобки», – сказал Черчесов.

    • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
    • Дерби начнется в 20:00 мск.
    • Обе команды идут в топ-4 РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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