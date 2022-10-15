Черчесов высказался о дерби ЦСКА – «Спартак»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о важности для «Спартака» противостояния с ЦСКА.

«То, что для «Спартака» игры с ЦСКА являются самыми тяжeлыми в сезоне – штамп. В «Спартаке» все игры важны.

Если ЦСКА победили, значит, «Факелу» надо проиграть, что ли? Да, это ажиотаж. Но если хочешь быть наверху, надо ко всем играм подходить с одинаковой степенью ответственности.

Хотя понятно, что этот матч слегка выходит за скобки», – сказал Черчесов.