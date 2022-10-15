Ильин назвал сильную сторону «Краснодара» перед очным матчем

Форвард «Ахмата» Владимир Ильин поговорил о «Краснодаре» перед матчем 13-го тура РПЛ.
«Честно говоря, за «Краснодаром» особо не слежу. Знаю, что команда находится в хорошей форме. Я в этой команде провeл год, всегда приятно возвращаться на стадион, который недавно считался домашним.
Перед матчем хорошие ожидания, думаю, мы неплохо подготовились. Сильная сторона «Краснодара» – это контроль мяча. А наши сильные стороны вы увидите завтра на поле», – сказал Ильин.
- Матч в Краснодаре начнется в 16:30 по Москве.
- Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ранее тренировал «Краснодар».
- «Краснодар» идет в РПЛ 5-м, «Ахмат» – 8-м.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»