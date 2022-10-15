Ильин назвал сильную сторону «Краснодара» перед очным матчем

Форвард «Ахмата» Владимир Ильин поговорил о «Краснодаре» перед матчем 13-го тура РПЛ.

«Честно говоря, за «Краснодаром» особо не слежу. Знаю, что команда находится в хорошей форме. Я в этой команде провeл год, всегда приятно возвращаться на стадион, который недавно считался домашним.

Перед матчем хорошие ожидания, думаю, мы неплохо подготовились. Сильная сторона «Краснодара» – это контроль мяча. А наши сильные стороны вы увидите завтра на поле», – сказал Ильин.