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    Ильин назвал сильную сторону «Краснодара» перед очным матчем

    Форвард «Ахмата» Владимир Ильин поговорил о «Краснодаре» перед матчем 13-го тура РПЛ.

    «Честно говоря, за «Краснодаром» особо не слежу. Знаю, что команда находится в хорошей форме. Я в этой команде провeл год, всегда приятно возвращаться на стадион, который недавно считался домашним.

    Перед матчем хорошие ожидания, думаю, мы неплохо подготовились. Сильная сторона «Краснодара» – это контроль мяча. А наши сильные стороны вы увидите завтра на поле», – сказал Ильин.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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