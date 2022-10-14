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РПЛ. «Ростов» проиграл дома «Уралу». У ектеринбуржцев четыре победы подряд

14 октября 2022, 21:30
57

«Ростов» в 13-м туре чемпионата России проиграл дома «Уралу». У гостей забили летние новички-легионеры.

Ростовчане остались на втором месте. «Урал» поднялся на 11-ю строчку.

«Урал» победил в четырех последних матчах.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Нтумба, 82), Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов (Щетинин, 77) Уткин, Тугарев (Голенков, 82), Глебов, Мельников (Лангович, 69), Комличенко.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков (Гогличидзе, 77), Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин (Влут, 69), Каштанов, Ранджелович (Герасимов, 90+7).

Предупреждения: Миронов, 64; Щетинин, 90+4; Глебов, 90+6 – Сиссе, 45+3; Бевеев, 48; Помазун, 88; Эмерсон, 90+6.

Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (57)
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garet12222
1665772344
Урал, с победой!
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Таврида
1665772442
Гончаренко оказался все таки не такой пропащий тренер.
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MaxRnD
1665772619
Что ни матч, то драма. У Песьякова бенефис, выполнил норму плюх и за этот, и за предыдущий матчи
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Ill Ich
1665772657
Уральцы выглядели солидной, уверенной в себе командой. С приходом Гончаренко они постепенно становятся теми, с кем придётся считаться всем остальным. Ну а ростовчане не смогли на этот раз предъявить убедительных аргументов, хотя и очень старались.
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GoLenaStop
1665772810
А, Ростсельмаш, а что , так можно было?!. А, опять с игры не забиваем? Грустно. Урал продавил вас, не сдался. А, командам - спасибо за классный матч!!! А, комментаторы - какие -то дебилы и идиоты. Всем удачи и хороших матчей! РОСТСЕЛЬМАШ...Эх, ВАСЯ, ВАСЯ...
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Красногвардейчик
1665773580
Урал с заслуженной победой над командой симулянтов и попрошаек пенальти!!!
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alex1951
1665774912
Мяч круглый. Но результат считается сенсационным. Кому то в радость,кому то в горе.... Но Зенит опять в шоколаде..... Американские горки....
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ScarlettOgusania
1665775163
Ого, казывается картофан тренировать умеет, Ростову вставили пистон) молодцы, Урал, с победой!
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edw7777
1665776369
Ай да Гончаренко! Достойный ответ недоброжелателям
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БогажКареры
1665781351
вот у растовских пукан горит после Свердловских - читайте ниже ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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