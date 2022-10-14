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    РПЛ. «Ростов» проиграл дома «Уралу». У ектеринбуржцев четыре победы подряд

    «Ростов» в 13-м туре чемпионата России проиграл дома «Уралу». У гостей забили летние новички-легионеры.

    Ростовчане остались на втором месте. «Урал» поднялся на 11-ю строчку.

    «Урал» победил в четырех последних матчах.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Нтумба, 82), Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов (Щетинин, 77) Уткин, Тугарев (Голенков, 82), Глебов, Мельников (Лангович, 69), Комличенко.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков (Гогличидзе, 77), Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин (Влут, 69), Каштанов, Ранджелович (Герасимов, 90+7).

    Предупреждения: Миронов, 64; Щетинин, 90+4; Глебов, 90+6 – Сиссе, 45+3; Бевеев, 48; Помазун, 88; Эмерсон, 90+6.

    Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии54
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      Рейтинг: +2242

      Бриг 10 минут назад

      На договор похоже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1052

      edw7777 17 минут назад

      Ай да Гончаренко! Достойный ответ недоброжелателям

      2
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      Рейтинг: +5567

      ySS 19 минут назад

      Ладно, один матч провалили, бывает.
      Посмотрим, что принесут следующие игры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +656

      ScarlettOgusania 37 минут назад

      Ого, казывается картофан тренировать умеет, Ростову вставили пистон) молодцы, Урал, с победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11047

      alex1951 41 минуту назад

      Мяч круглый. Но результат считается сенсационным. Кому то в радость,кому то в горе....
      Но Зенит опять в шоколаде.....
      Американские горки....

      3
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      Рейтинг: +2022

      nominum 43 минуты назад

      Вот Тугарев пенальти забил... А пробил-то как? Метр вправо от центра низом. Так бьют пенальти?

      1
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      Рейтинг: +869

      Красногвардейчик 1 час назад

      Урал с заслуженной победой над командой симулянтов и попрошаек пенальти!!!

      3
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      Рейтинг: +50641

      MaxRnD > Красногвардейчик 1 час назад

      Иди овса пожуй, чучело. Нам-то до вас, выпросивших три пенальти в одной игре, далеко

      4
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      Рейтинг: +844

      Riot Zero > MaxRnD 1 час назад

      Макс, не обращай внимание на этого петуха, оно всё время на ветках Ростова отирается.

      2
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      Рейтинг: +50641

      MaxRnD > Riot Zero 59 минут назад

      Причём не с единственного акка ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +844

      Riot Zero > MaxRnD 55 минут назад

      О, это местная защеканка))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2022

      nominum > Красногвардейчик 49 минут назад

      Уважаемый юный болела ЦСКА, аргументируй, пожалуйста, своё видение симуляций и пенальтийного нищенства Ростова.

      0
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      Рейтинг: +869

      Красногвардейчик > MaxRnD 47 минут назад

      Вам колхозникам немытым, до всего как до Китая...ахахаха

      2
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      Рейтинг: +844

      Riot Zero > Красногвардейчик 44 минуты назад

      Тебя п.и.д.о.р.а. московского это не должно е.б.а.т.ь. Иди подсоси у Алексея З.

      1
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      Рейтинг: +50641

      MaxRnD > nominum 42 минуты назад

      К этому апеллировать бесполезно, там мозги, как у аквариумной рыбки

      1
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      Рейтинг: +2022

      nominum > Красногвардейчик 40 минут назад

      Слышь, ты, мытый в унитазе? Тебя не призывают из-за молодости лет? Или из-за дурдома подмосковного?

      3
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      Рейтинг: +50641

      MaxRnD > nominum 39 минут назад

      с ДЦП не призывают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11047

      alex1951 > Красногвардейчик 37 минут назад

      Товарищ,красногвардейчик...чем вам так Ростов не угодил,что вы так слюной брызжете?
      Ну полегчало ЦСКА,ну рады за Урал...ну и все....угомонитесь...

      3
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      Рейтинг: +11047

      alex1951 > MaxRnD 29 минут назад

      Знать бы сколько лет этим соплякам...
      Они так самоутверждаются.....
      Соплячьи эмоции бьют через край.....
      PS А,если по сути - то цыплят по осени считают ....если Карпуша и споткнулся,то конь на 4х ногах и тот спотыкается...а вот армейская конина ,она пока хорохорится.....

      3
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      Рейтинг: +2022

      nominum > MaxRnD 28 минут назад

      Макс, да у него не это.(ДЦП- страшный диагноз, но у Красногвардейчика не то.) Ибо он бы по клавишам в компе и телефоне не попадал. Человек- юный олигрофрен. Пусть клевещет.

      1
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      Рейтинг: +11047

      alex1951 > nominum 21 минуту назад

      Пока ,наш Карпуша у вас во власти,то я за Ростов.....)))
      Хотя сам с детства за Динамо.... Футбол - дело тонкое......
      Всегда нужен повод....Посмотрим ,как еще ЦСКА сыграет...
      тогда дадим ответ ,сопляку ....да или нет)))

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      Рейтинг: +2022

      nominum 1 час назад

      Судейство было справедливым, наверное. Вот только объясните мне один момент: почему после справедливого неназначения пенальти дали "от ворот"? Получается Комли коснулся последний?

      0
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      Рейтинг: +537

      semm 1 час назад

      Вот кто то, наверное, на ставках поднял деньжат!

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      Рейтинг: +2022

      nominum > semm 19 минут назад

      Однажды в 2018 году мой знакомый все бабки на матч Россия Испания поставил... На победу испанцев. Хорошо, хоть жена по шее дала, чтоб квартиру не проиграл.)))) ...Акинфеев ей, наверное, что-то подсказал.

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      Рейтинг: +11047

      alex1951 > nominum 13 минут назад

      В этом случае говорят :не можежь срать,не мучай Ж.)))

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      Рейтинг: +23

      Popados 1 час назад

      Проверить команду на полиграфе! Возможно договорняк!

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