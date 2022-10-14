РПЛ. «Ростов» проиграл дома «Уралу». У ектеринбуржцев четыре победы подряд

«Ростов» в 13-м туре чемпионата России проиграл дома «Уралу». У гостей забили летние новички-легионеры.
Ростовчане остались на втором месте. «Урал» поднялся на 11-ю строчку.
«Урал» победил в четырех последних матчах.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Нтумба, 82), Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов (Щетинин, 77) Уткин, Тугарев (Голенков, 82), Глебов, Мельников (Лангович, 69), Комличенко.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков (Гогличидзе, 77), Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин (Влут, 69), Каштанов, Ранджелович (Герасимов, 90+7).
Предупреждения: Миронов, 64; Щетинин, 90+4; Глебов, 90+6 – Сиссе, 45+3; Бевеев, 48; Помазун, 88; Эмерсон, 90+6.
Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).