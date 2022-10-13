В «Кайрате» сообщили, что клубы из РПЛ и Европы интересуются защитником «Зенита» Алипом

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов заявил, что защитником «Зенита» Нуралы Алипом интересуются клубы из РПЛ и Европы.

«Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу. Только после этого мы будем рассматривать предложения от других клубов», — сказал Есимов.