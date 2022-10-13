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  • В «Кайрате» сообщили, что клубы из РПЛ и Европы интересуются защитником «Зенита» Алипом

В «Кайрате» сообщили, что клубы из РПЛ и Европы интересуются защитником «Зенита» Алипом

13 октября 2022, 18:33
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Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов заявил, что защитником «Зенита» Нуралы Алипом интересуются клубы из РПЛ и Европы.

«Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу. Только после этого мы будем рассматривать предложения от других клубов», — сказал Есимов.

  • «Зенит» арендовал футболиста в феврале с правом выкупа.
  • Срок соглашения – до конца 2022 года.
  • Алип в составе петербургской команды провел 18 матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кайрат Зенит Алип Нуралы
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