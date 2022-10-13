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    В «Кайрате» сообщили, что клубы из РПЛ и Европы интересуются защитником «Зенита» Алипом

    Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов заявил, что защитником «Зенита» Нуралы Алипом интересуются клубы из РПЛ и Европы.

    «Несколько клубов из РПЛ и Европы обращались к нам по поводу Алипа. Но, согласно условиям договора, «Зенит» должен принять решение по трансферу. Только после этого мы будем рассматривать предложения от других клубов», — сказал Есимов.

    • «Зенит» арендовал футболиста в феврале с правом выкупа.
    • Срок соглашения – до конца 2022 года.
    • Алип в составе петербургской команды провел 18 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3823

      Питерский князь 4 минуты назад

      Неужели Бавария или Барселона?
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +81

      odessakmv 2 часа назад

      Пошли попытки развести Зенит на повышение цены

      0
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