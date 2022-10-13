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    Семак объяснил, почему Ловрен стал играть лучше: «Готовится к чемпионату мира»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника Деяна Ловрена в этом сезоне.

    — Не знаю, согласитесь или нет, но Деян Ловрен в этом сезоне играет гораздо лучше, забивает, передачи отдает, в обороне не видим серьезных ошибок. С чем это может быть связано, если это так?

    — На мой взгляд, касаемо большей частей проведенных им матчей, он смотрится достаточно уверенно. Как работал, так и работает на сто процентов всегда — это профессионал до мозга костей.

    То, что периодически у большинства футболистов бывают удачные или неудачные сезоны, в этом нет ничего странного. Конечно, он готовится к чемпионату мира, чтобы показать себя и помочь национальной сборной. Это тоже дополнительный стимул — подготовка к лучшему турниру, который есть на уровне сборных.

    • Ловрен провел 11 матчей в этом сезоне, забил гол и сделал ассист.
    • Контракт балканца с клубом истекает в 2023 году.

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    Источник: сайт «Зенита»

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