Семак объяснил, почему Ловрен стал играть лучше: «Готовится к чемпионату мира»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре защитника Деяна Ловрена в этом сезоне.

— Не знаю, согласитесь или нет, но Деян Ловрен в этом сезоне играет гораздо лучше, забивает, передачи отдает, в обороне не видим серьезных ошибок. С чем это может быть связано, если это так?

— На мой взгляд, касаемо большей частей проведенных им матчей, он смотрится достаточно уверенно. Как работал, так и работает на сто процентов всегда — это профессионал до мозга костей.

То, что периодически у большинства футболистов бывают удачные или неудачные сезоны, в этом нет ничего странного. Конечно, он готовится к чемпионату мира, чтобы показать себя и помочь национальной сборной. Это тоже дополнительный стимул — подготовка к лучшему турниру, который есть на уровне сборных.