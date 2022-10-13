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    «Перебор и лицемерие». Дуймович – об отстранении российских команд

    Бывший полузащитник «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович рассказал о своем отношении к санкциям против российского футбола.

    – Как относитесь к бану сборной России и клубов в Европе?

    – Думаю, это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит.

    Можно было отстранить сборную и клубы, хотя они здесь вообще не причем, на полгода, на какой-то короткий срок, но просто недопускать играть – это беспредел.

    Очень жаль, что так происходит. Это все усложняет и мою работу. Понятно, что я субъективен. У меня очень много друзей в России, треть футбольной жизни провел у вас, у меня постоянная связь с вашей страной.

    Где бы ни был, всегда с теплотой говорю о России, всем рассказываю, какой русский народ: что здесь прекрасные люди, города.

    Конечно, когда столько лет живешь в стране, у тебя к ней остается только одна любовь. Что бы русские не сделали потом.

    • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11780

      Алексей З 55 минут назад

      Продолжение.Каким хорошим мальчиком он был. Так же и рассуждения о России.
      Этот мудак не понимает , что после 24 февраля многое поменялось.
      Хотя наверно всё он понимает , но не дебил же , просто хорошо заплатили и совесть спокойно спит.

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      Рейтинг: +11780

      Алексей З 59 минут назад

      Что за идиот стал глашатым на бомбардире ?
      По его выходит, что говоря о Чикатило ( как пример ) надо вспоминать каким хорошим маль хоро

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