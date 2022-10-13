«Перебор и лицемерие». Дуймович – об отстранении российских команд

Бывший полузащитник «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович рассказал о своем отношении к санкциям против российского футбола.

– Как относитесь к бану сборной России и клубов в Европе?

– Думаю, это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит.

Можно было отстранить сборную и клубы, хотя они здесь вообще не причем, на полгода, на какой-то короткий срок, но просто недопускать играть – это беспредел.

Очень жаль, что так происходит. Это все усложняет и мою работу. Понятно, что я субъективен. У меня очень много друзей в России, треть футбольной жизни провел у вас, у меня постоянная связь с вашей страной.

Где бы ни был, всегда с теплотой говорю о России, всем рассказываю, какой русский народ: что здесь прекрасные люди, города.

Конечно, когда столько лет живешь в стране, у тебя к ней остается только одна любовь. Что бы русские не сделали потом.