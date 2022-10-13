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  • «Перебор и лицемерие». Дуймович – об отстранении российских команд

«Перебор и лицемерие». Дуймович – об отстранении российских команд

13 октября 2022, 09:50
4

Бывший полузащитник «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович рассказал о своем отношении к санкциям против российского футбола.

– Как относитесь к бану сборной России и клубов в Европе?

– Думаю, это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит.

Можно было отстранить сборную и клубы, хотя они здесь вообще не причем, на полгода, на какой-то короткий срок, но просто недопускать играть – это беспредел.

Очень жаль, что так происходит. Это все усложняет и мою работу. Понятно, что я субъективен. У меня очень много друзей в России, треть футбольной жизни провел у вас, у меня постоянная связь с вашей страной.

Где бы ни был, всегда с теплотой говорю о России, всем рассказываю, какой русский народ: что здесь прекрасные люди, города.

Конечно, когда столько лет живешь в стране, у тебя к ней остается только одна любовь. Что бы русские не сделали потом.

  • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
  • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дуймович Томислав
Комментарии (4)
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alp
1665649444
А этот Хорват дело говорит!
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SLADE2019
1665656628
Уважаемый Бомбардир, дело, конечно - хозяйское, но остранение уже произошло и с этим можно что то сделать, только по прошествии определенного времени. Пережевывать эту тему раньше определенного срока бесполезно, ну а если уж вы делитесь мнениями на сей счет иностранных футболистов, то делитесь мнением игроков, которые что то значат для слуха болельщиков. Такие, как Дуймович мне лично неинтересны. С таким же успехом по дворам европейских стран можно пройтись и мнение играющих там в футбол спросить.
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SLADE2019
1665656729
Кстати закончил он свою мысль весьма неоднозначно.
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