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    Дуймович: «Ловрен достойно ушел из «Зенита». Он мог приостановить контракт»

    Экс-игрок сборной Хорватии и «Локомотива»Томислав Дуймович прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

    «Деян очень хорошо показал себя в Катаре. Все европейские команды это увидели его скачок и убедились, что это качественный защитник.

    Он поехал в Россию не просто ради денег. Тем более, он уже играл в «Лионе». Они захотели его вернуть обратно.

    Такой качественный футболист понадобится каждой команде. Он мог приостановить контракт, как некоторые футболисты. Но он такого не делал – это достойно. Он приносил пользу «Зениту», работал. Этот трансфер позитивный для всех», – сказал Дуймович.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.
    • Ловрен играл за «Лион» с 2010 по 2013-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12182

      Вомбат 41 минуту назад

      Не мог. Все легионеры Зенита в отведенный им срок до 30.06.2022 подтвердили в УЕФА свои контракты и лишились права на одностороннюю их приостановку.

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