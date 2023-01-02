Дуймович: «Ловрен достойно ушел из «Зенита». Он мог приостановить контракт»

Экс-игрок сборной Хорватии и «Локомотива»Томислав Дуймович прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Деян очень хорошо показал себя в Катаре. Все европейские команды это увидели его скачок и убедились, что это качественный защитник.

Он поехал в Россию не просто ради денег. Тем более, он уже играл в «Лионе». Они захотели его вернуть обратно.

Такой качественный футболист понадобится каждой команде. Он мог приостановить контракт, как некоторые футболисты. Но он такого не делал – это достойно. Он приносил пользу «Зениту», работал. Этот трансфер позитивный для всех», – сказал Дуймович.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

Ловрен играл за «Лион» с 2010 по 2013-й год.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно