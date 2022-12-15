Дуймович назвал лучшие матчи сборной России при Карпине

Экс-футболист «Локомотива», «Динамо», «Амкара» и «Мордовии» Томислав Дуймович оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Самыми лучшими матчами Валерия Карпина могу назвать две игры со сборной Хорватии.

Как ни странно, но в матче в Сплите все определил фарт, удачи и мелочи.

При этом тренере Россия была больше всего близка к нужному результату и прямому выходу на чемпионат мира», – сказал Дуймович.

Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.

Россия стала 2-й в отборочной группе ЧМ-2022, уступив прямую путевку Хорватии в очном матче из-за автогола Федора Кудряшова.

К стыкам команду не допустили по политическим причинам.

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