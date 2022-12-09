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    Дуймович: «В Европе боялись сборную России. Переход в Азию станет большой потерей для УЕФА»

    Бывший футболист сборной Хорватии и «Локомотива» Томислав Дуймович высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Если российский футбол перейдет в АФК, то это будет большая потеря для УЕФА. Почему? Да посмотрите, кто тренировал ту же сборную России: Хиддинк, Адвокат, Капелло.

    В Европе не только следили за российским футболом, но и боялись сборную России. А какие были качественные футболисты: Аршавин, Павлюченко и многие другие. Они играли в Европе и их уважали.

    Как я сказал, выход России из европейского футбола – это потеря только для УЕФА. Минус ли это для российского футбола? Никто пока этого не скажет. В любом случае это пойдет на пользу сборной России. Национальная команда должна участвовать в международных турнирах.

    Также для азиатских команд и сборных будет хорошо получить к себе в соперники российские клубы и сборную. Сейчас видно, как та же самая Япония и Южная Корея на этом чемпионате мира выбивают европейские топовые сборные. Это будет российскому лишь футболу в плюс. Почему нет?» — сказал Дуймович.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2584

      swot1205 13 минут назад

      Да, надо уже что-то предпринимать. Ситуация по стране 404 не скоро ещё изменится, а на сборную хочется смотреть не только в беспонтовых товарняках

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