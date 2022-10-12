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  • Генич назвал игрока «Крыльев», который перейдет в «Спартак»

Генич назвал игрока «Крыльев», который перейдет в «Спартак»

12 октября 2022, 18:45
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о «Крыльях Советов».

— «Крылья» понравились. Во-первых, у них хорошая была акция в поддержку Ларина. Чертановские ребята — молодцы, что заплатили за него штраф двадцатимиллионный.

— Зиньковский и Умяров рассказывали, что Ларин — в очень плохих условиях, чуть ли не на бетоне спит.

— Не знаю, что тут сказать. А «Крылья» очень понравились в первом тайме. Хотя кажется, что «Спартак» в этой игре и с 0:2 мог отыграться. У самарцев было пару хороших шансов. 5:2 они не заслужили по матчу.

— Кого следующего заберут из «Крыльев» и куда?

— Заберут Горшкова в «Спартак». Коваленко в «Сочи» уже. Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Точно не хуже Нгамале. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Горшков Юрий Генич Константин
Комментарии (7)
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qawzsexdr
1665590345
Скоро в Спартаке, будут играть только бывшие игроки крыльев
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R_a_i_n
1665592665
Вообще Крылья последние годы своих игроков не плохо по командам РПЛ раскидывают. Сами вот только...
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NewLife
1665596500
Всех распределил, а что ж себя забыл, боюсь даже предположить, куда бы тебя распределили болельщики.
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zigbert
1665598964
Что то уж очень много игроков Крылья Советов собрался продавать Генич. Не хотелось бы такой распродажи. Команда просто может не выдержать таких потерь. Но нам достаточно одного Зиньковского.
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