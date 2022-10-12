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    Генич назвал игрока «Крыльев», который перейдет в «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о «Крыльях Советов».

    — «Крылья» понравились. Во-первых, у них хорошая была акция в поддержку Ларина. Чертановские ребята — молодцы, что заплатили за него штраф двадцатимиллионный.

    — Зиньковский и Умяров рассказывали, что Ларин — в очень плохих условиях, чуть ли не на бетоне спит.

    — Не знаю, что тут сказать. А «Крылья» очень понравились в первом тайме. Хотя кажется, что «Спартак» в этой игре и с 0:2 мог отыграться. У самарцев было пару хороших шансов. 5:2 они не заслужили по матчу.

    — Кого следующего заберут из «Крыльев» и куда?

    — Заберут Горшкова в «Спартак». Коваленко в «Сочи» уже. Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Точно не хуже Нгамале. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15822

      NewLife 28 минут назад

      Всех распределил, а что ж себя забыл, боюсь даже предположить, куда бы тебя распределили болельщики.

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      Рейтинг: +10475

      R_a_i_n 1 час назад

      Вообще Крылья последние годы своих игроков не плохо по командам РПЛ раскидывают. Сами вот только...

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      Рейтинг: +1045

      qawzsexdr 2 часа назад

      Скоро в Спартаке, будут играть только бывшие игроки крыльев

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      Рейтинг: +1040

      шахта Заполярная > qawzsexdr 1 час назад

      Так в Зените уже играют одни блондины из латинской америки.

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