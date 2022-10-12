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    Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманом (Bild)

    Футболистов «Баварии» перестала устраивать работа главного тренера Юлиана Нагельсмана. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    Игрокам кажется, что Нагельсман неправильно управляет командой в матчах. Спортсмены считают ошибочными некоторые замены тренера и ротацию состава.

    Вместе с тем команде не нравятся некоторые импульсивные высказывания Нагельсмана.

    • Нагельсман с «Баварии» с прошлого года.
    • При нем клуб выиграл Бундеслигу.
    • «Бавария» идет в Бундеслиге на 3-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1450

      Artemka444 4 минуты назад

      Что то учистились эти недовольства во всех топ клубах!!!

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      Рейтинг: +602

      Xiko 50 минут назад

      Футбол превратился, где руководят сами футболисты, а не руководители клуба. Ну и дыра.

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      Рейтинг: +11769

      Алексей З 1 час назад

      " Игрокам кажется...", " Спортсмены считают..." - кто именно ?
      В каждой команде 25-27 игроков и найдутся недовольные своим положением, это жизнь.
      Судьба любого тренера зависит на 80-90 % от результата, а уж потом от мнения игроков.

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