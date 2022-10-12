Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманом (Bild)

Футболистов «Баварии» перестала устраивать работа главного тренера Юлиана Нагельсмана. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Игрокам кажется, что Нагельсман неправильно управляет командой в матчах. Спортсмены считают ошибочными некоторые замены тренера и ротацию состава.

Вместе с тем команде не нравятся некоторые импульсивные высказывания Нагельсмана.