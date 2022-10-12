Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроки «Баварии» недовольны Нагельсманом (Bild)

12 октября 2022, 13:58
3

Футболистов «Баварии» перестала устраивать работа главного тренера Юлиана Нагельсмана. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Игрокам кажется, что Нагельсман неправильно управляет командой в матчах. Спортсмены считают ошибочными некоторые замены тренера и ротацию состава.

Вместе с тем команде не нравятся некоторые импульсивные высказывания Нагельсмана.

  • Нагельсман с «Баварии» с прошлого года.
  • При нем клуб выиграл Бундеслигу.
  • «Бавария» идет в Бундеслиге на 3-м месте.

Еще по теме:
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака 2
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Бавария Нагельсман Юлиан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Xiko
1665576195
Футбол превратился, где руководят сами футболисты, а не руководители клуба. Ну и дыра.
Ответить
Artemka444
1665578936
Что то учистились эти недовольства во всех топ клубах!!!
Ответить
talgatnurzhanov2006
1665588649
Дыма без огня не бывает. Тем более эта новость не впервый раз проскакивает.
Ответить
Главные новости
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
1
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
Решение КДК по Дивееву
13:35
12
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
3
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
4
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
16
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Все новости
Все новости
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
Вчера, 16:26
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
1 сентября
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
1 сентября
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
31 августа
1
Известен новый клуб Ибрагимовича
31 августа
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
29 августа
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+