Кроос похвалил «Шахтер» после ничьей в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в Лиге чемпионов.

“Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад.

К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью», – сказал Кроос.