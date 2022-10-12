Кроос похвалил «Шахтер» после ничьей в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в Лиге чемпионов.
“Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад.
К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью», – сказал Кроос.
- Украинский клуб заканчивал игру с 11 украинцами в составе.
- «Реал» вырвал ничью на 95-й минуте благодаря голу Рюдигера.
- Мадридский клуб вышел в плей-офф ЛЧ.
Источник: сайт УЕФА