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    Кроос похвалил «Шахтер» после ничьей в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в Лиге чемпионов.

    “Шахтер» многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад.

    К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью», – сказал Кроос.

    • Украинский клуб заканчивал игру с 11 украинцами в составе.
    • «Реал» вырвал ничью на 95-й минуте благодаря голу Рюдигера.
    • Мадридский клуб вышел в плей-офф ЛЧ.

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    Источник: сайт УЕФА

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