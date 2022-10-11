Мостовой не верит, что Малком хочет получить паспорт РФ из уважения к России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова форварда «Зенита» Малкома о том, что он хочет получить российское гражданство «из уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли».

«Не очень верится в искренность. Незачем это делать, а тем более – говорить. Сейчас у сборной нет матчей: да и не очень понятно, когда они будут. И зачем освобождать места для легионеров? Жить здесь Малком всe равно не будет.

У нас есть свежий пример – Марио Фернандес. Все к нему относились с уважением, он здорово играл, выступал за сборную. Хотя я был не сторонником этого. Он уехал в Бразилию.

Зато все при этом будут кричать лозунгами: «Давайте развивать!». Я не вижу здесь вообще смысла. Будет Малком с российским паспортом, закончится контракт с «Зенитом» – поедет в Бразилию. По футбольному это здорово, но по-человечески – зачем?» – сказал Мостовой.