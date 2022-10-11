Стали известны финансовые детали трансфера Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»

Издание Mundo Deportivo раскрыло подробности сделки между «Барселоной» и «Атлетико» по выкупу форварда Антуана Гризманна.
Мадридский клуб заплатил за игрока 18 миллионов евро, еще 6 миллионов доступны в виде бонусов:
- 2 млн – если «Атлетико» попадет в Лигу чемпионов в сезоне-2023/24;
- 2 млн – если «Атлетико» выйдет в 1/4 финала ЛЧ;
- 2 млн – если «Атлетико» выиграет любой трофей.
Кроме того, если «Атлетико» продаст Гризманна, вся сумма сверх 18 миллионов евро, но не больше 40 миллионов, достанется «Барсе».
Источник: Mundo Deportivo