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    Стали известны финансовые детали трансфера Гризманна из «Барселоны» в «Атлетико»

    Издание Mundo Deportivo раскрыло подробности сделки между «Барселоной» и «Атлетико» по выкупу форварда Антуана Гризманна.

    Мадридский клуб заплатил за игрока 18 миллионов евро, еще 6 миллионов доступны в виде бонусов:

    • 2 млн – если «Атлетико» попадет в Лигу чемпионов в сезоне-2023/24;
    • 2 млн – если «Атлетико» выйдет в 1/4 финала ЛЧ;
    • 2 млн – если «Атлетико» выиграет любой трофей.

    Кроме того, если «Атлетико» продаст Гризманна, вся сумма сверх 18 миллионов евро, но не больше 40 миллионов, достанется «Барсе».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13947

      Skull_Boy 1 час назад

      Ему 31 кому Атлетико его сможет продать и максимум уйдет через 1,5 года в МЛС, гнилой и бестолковый игрок

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