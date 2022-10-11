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    Евсеев: «Посмотрите, какую работу в «Зените» проводит Семак. До него были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат»

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев не считает, что «Зенит» лидирует в РПЛ только из-за качественных бразильских игроков.

    «Я не согласен. Во-первых, это хорошая работа Семака и его тренерского штаба. Во-вторых, до Семака были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат. Некоторые говорят, что на месте Семака мог быть другой тренер и [он] добивался бы таких же результатов. Я с этим не согласен.

    Посмотрите какую работу проводит Семак: была аргентинская, можно сказать, диаспора. Стала бразильская, колумбийская. Это тоже непросто. Там много делает его помощник [Вильям Оливейру]. Тренер, который в «Уфе» был с ним. Вы посмотрите и на смену поколений», – сказал Евсеев.

    • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
    • При Семаке «Зенит» выиграл 4 чемпионства подряд.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17189

      paracetamol 40 минут назад

      Морква здорово просела со своими скандалами и разборками. Не с кем играть, млять!

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