Евсеев: «Посмотрите, какую работу в «Зените» проводит Семак. До него были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев не считает, что «Зенит» лидирует в РПЛ только из-за качественных бразильских игроков.

«Я не согласен. Во-первых, это хорошая работа Семака и его тренерского штаба. Во-вторых, до Семака были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат. Некоторые говорят, что на месте Семака мог быть другой тренер и [он] добивался бы таких же результатов. Я с этим не согласен.

Посмотрите какую работу проводит Семак: была аргентинская, можно сказать, диаспора. Стала бразильская, колумбийская. Это тоже непросто. Там много делает его помощник [Вильям Оливейру]. Тренер, который в «Уфе» был с ним. Вы посмотрите и на смену поколений», – сказал Евсеев.