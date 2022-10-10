В России могут создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в СВО

Стало известно о планах создать отряды спортсменов-добровольцев для участия в специальной военной операции.

«Предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник в Москве.

На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены.

Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций», – сообщил источник «Р-Спорт».