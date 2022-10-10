В России могут создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в СВО

Стало известно о планах создать отряды спортсменов-добровольцев для участия в специальной военной операции.
«Предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник в Москве.
На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены.
Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций», – сообщил источник «Р-Спорт».
- В России с 21 сентября идет частичная мобилизация.
- Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
- То же самое касается других видов спорта.
Источник: «Р-Спорт»