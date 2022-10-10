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  • В России могут создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в СВО

В России могут создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в СВО

10 октября 2022, 23:33

Стало известно о планах создать отряды спортсменов-добровольцев для участия в специальной военной операции.

«Предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник в Москве.

На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены.

Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций», – сообщил источник «Р-Спорт».

  • В России с 21 сентября идет частичная мобилизация.
  • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
  • То же самое касается других видов спорта.

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