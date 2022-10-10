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    В России могут создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в СВО

    Стало известно о планах создать отряды спортсменов-добровольцев для участия в специальной военной операции.

    «Предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник в Москве.

    На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены.

    Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций», – сообщил источник «Р-Спорт».

    • В России с 21 сентября идет частичная мобилизация.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    10.10.2022 23:33
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