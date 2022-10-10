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    Григорян: «Гогричиани поступил как скот. Но поверьте, девушка не ангел»

    Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян осудил поступок игрока «Балтики» Гочи Гогричиани, который избил свою девушку.

    «Здесь комментировать нечего. Понятно, что он поступил как скот. Женщины бывают разные, вы даже не представляете, какие они бывают. Даже если брать не бытовые ситуации, а в работе, то бывают ситуации, что руки чешутся и кажется, что нет выбора, но ты понимаешь, что перед тобой женщина, даже если это мегера.

    Ей 27 лет. Он напоролся, она пыталась его удержать, но он, я повторяю, поступил как скот и должен отвечать за то, что сделал. Не имеет значения, на кого он напоролся. Не имеет значение, кто она. Но поверьте, она не ангел, — сказал Григорян.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      яиссор 1 час назад

      Кем бы она не был, это не оправдание насилия

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