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    Камоцци: «Спартак» гонится за чемпионством, но этого недостаточно»

    Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о московском клубе.

    «Спартак» показывает хорошую игру и много забивает, но его чемпионство зависит и от многих других факторов. Команда сейчас с каждым матчем гонится за победой, но этого недостаточно.

    «Зенит» в последнем матче потерял очки, но будет ли он оступаться в следующих турах? Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов.

    До конца сезона РПЛ еще далеко, и если «Зенит» в нынешней ситуации сохранит бразильцев до конца сезона, «Спартаку» будет очень сложно победить. Сложно, но вполне возможно», — заявил Камоцци.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
    • 16 октября клуб сыграет против ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32962

      oyabun 2 часа назад

      Не.. с такой обороной объективно Чемпионом не стать. Я не говорю даже про вчерашний матч, где нам и больше 2-х могло влететь. Очень показателен матч с Ростовом - вот эта команда сейчас посильнее Спартака будет. ЦСКА тоже - ну посмотрим на дерби. Эта игра многое прояснит.

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