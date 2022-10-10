Камоцци: «Спартак» гонится за чемпионством, но этого недостаточно»

Не.. с такой обороной объективно Чемпионом не стать. Я не говорю даже про вчерашний матч, где нам и больше 2-х могло влететь. Очень показателен матч с Ростовом - вот эта команда сейчас посильнее Спартака будет. ЦСКА тоже - ну посмотрим на дерби. Эта игра многое прояснит.
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о московском клубе.
«Спартак» показывает хорошую игру и много забивает, но его чемпионство зависит и от многих других факторов. Команда сейчас с каждым матчем гонится за победой, но этого недостаточно.
«Зенит» в последнем матче потерял очки, но будет ли он оступаться в следующих турах? Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов.
До конца сезона РПЛ еще далеко, и если «Зенит» в нынешней ситуации сохранит бразильцев до конца сезона, «Спартаку» будет очень сложно победить. Сложно, но вполне возможно», — заявил Камоцци.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
- 16 октября клуб сыграет против ЦСКА.