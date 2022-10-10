Камоцци: «Спартак» гонится за чемпионством, но этого недостаточно»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о московском клубе.

«Спартак» показывает хорошую игру и много забивает, но его чемпионство зависит и от многих других факторов. Команда сейчас с каждым матчем гонится за победой, но этого недостаточно.

«Зенит» в последнем матче потерял очки, но будет ли он оступаться в следующих турах? Для уверенного чемпионства «Спартаку» нужны осечки конкурентов.

До конца сезона РПЛ еще далеко, и если «Зенит» в нынешней ситуации сохранит бразильцев до конца сезона, «Спартаку» будет очень сложно победить. Сложно, но вполне возможно», — заявил Камоцци.