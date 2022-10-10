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    В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ход лечения полузащитника Виктора Мозеса.

    «Мозес восстанавливается у себя дома, в Лондоне. В пятницу мы с ним общались по видеосвязи. Поговорили, он достаточно позитивен.

    Темпы восстановления идут достаточно прогрессивно и положительно. Думаю, в конце октября он уже будет в Москве», – сказал Мележиков.

    • Нигериец травмировался в начале августа.
    • Он перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.
    • Ожидаемые сроки восстановления – 6 месяцев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +744

      Solist345345 32 минуты назад

      Скорейшего восстановления!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20137

      derrik2000 1 час назад

      "Мозес восстанавливается у себя дома, в Лондоне."

      В ЛОНДОНЕ.
      К тому времени, как он будет обязан вернуться в расположение Спартака, будут ли поезда ходить "Лондон-Москва"??? Может, и "индульгенцией" УЕФА (или ФИФА?- хрен его знает) воспользоваться.

      1
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      Рейтинг: +358

      Baggio1986 2 часа назад

      Витя, очень тебя не хватает команде...

      1
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