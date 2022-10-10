В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ход лечения полузащитника Виктора Мозеса.
«Мозес восстанавливается у себя дома, в Лондоне. В пятницу мы с ним общались по видеосвязи. Поговорили, он достаточно позитивен.
Темпы восстановления идут достаточно прогрессивно и положительно. Думаю, в конце октября он уже будет в Москве», – сказал Мележиков.
- Нигериец травмировался в начале августа.
- Он перенес операцию в связи с повреждением ахиллова сухожилия.
- Ожидаемые сроки восстановления – 6 месяцев.
Источник: Sport24