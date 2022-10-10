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  • «Локомотив» не собирается назначать Семина и Ротенберга. Клуб контактировал с двумя тренерами

«Локомотив» не собирается назначать Семина и Ротенберга. Клуб контактировал с двумя тренерами

10 октября 2022, 08:08
4

«Матч ТВ» раскрыл кадровые планы «Локомотива» после увольнения спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Изначально руководство не планировало увольнений. Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение.

Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.

На данный момент они не рассматривают вариант с [Юрием] Семиным и [Борисом] Ротенбергом.

Тренер команде нужен прямо сейчас, поэтому велика вероятность, что в понедельник будет назначен исполняющий обязанности из системы клуба.

Пока контакты были только с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко. Но до обсуждения условий стороны не доходили», – сообщил источник.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Семин Юрий Талалаев Андрей Черевченко Игорь
Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1665380474
Срач тв подкинул утром в понедельник негатива. Не сочетаемого с логикой.
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mihail200606
1665381457
Юран неплохой вариант .. встряхнуть команду надо
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Дядя Серёжа
1665381658
«Изначально руководство не планировало увольнений.... "Сначала планировали аресты, потом танцы, потом решили совместить" - Тот самый Мюхгаузен
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vladimir-7
1665386536
Ни Юран, ни Кержаков, ни Семин, ни Ротенберг, только переговоры с В. Евсеевым или другая достойная кандидатура, но желательно из системы Локомотива.
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