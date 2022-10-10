«Локомотив» не собирается назначать Семина и Ротенберга. Клуб контактировал с двумя тренерами

«Изначально руководство не планировало увольнений....
"Сначала планировали аресты, потом танцы, потом решили совместить" -
Тот самый Мюхгаузен
«Матч ТВ» раскрыл кадровые планы «Локомотива» после увольнения спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
«Изначально руководство не планировало увольнений. Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение.
Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.
На данный момент они не рассматривают вариант с [Юрием] Семиным и [Борисом] Ротенбергом.
Тренер команде нужен прямо сейчас, поэтому велика вероятность, что в понедельник будет назначен исполняющий обязанности из системы клуба.
Пока контакты были только с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко. Но до обсуждения условий стороны не доходили», – сообщил источник.
- «Локомотив» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
- Семин не работает с клубе с мая 2020 года.