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    «Локомотив» не собирается назначать Семина и Ротенберга. Клуб контактировал с двумя тренерами

    «Матч ТВ» раскрыл кадровые планы «Локомотива» после увольнения спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

    «Изначально руководство не планировало увольнений. Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение.

    Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.

    На данный момент они не рассматривают вариант с [Юрием] Семиным и [Борисом] Ротенбергом.

    Тренер команде нужен прямо сейчас, поэтому велика вероятность, что в понедельник будет назначен исполняющий обязанности из системы клуба.

    Пока контакты были только с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко. Но до обсуждения условий стороны не доходили», – сообщил источник.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5148

      Дядя Серёжа 56 минут назад

      «Изначально руководство не планировало увольнений....
      "Сначала планировали аресты, потом танцы, потом решили совместить" -
      Тот самый Мюхгаузен

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      Рейтинг: +7509

      mihail200606 59 минут назад

      Юран неплохой вариант .. встряхнуть команду надо

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      Рейтинг: +83

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > mihail200606 34 минуты назад

      Думаю что лучший вариант это Кержаков

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      Рейтинг: +5816

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Срач тв подкинул утром в понедельник негатива. Не сочетаемого с логикой.

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