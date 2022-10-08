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    Жена Гюндогана пожаловалась на отсутствие в Манчестере нормальных ресторанов. Гвардиола пошутил, что Илкай больше не будет играть

    Сара Арфауи, жена хавбека «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, пожаловалось в социальной сети, что в Манчестере нет устраивающих ее ресторанов.

    «Извините, мне грустно, если честно, но ничего нет. Я старалась найти хороший ресторан, но везде отвратительная еда. Не могу найти настоящий итальянский ресторан. Или хорошие суши, или просто свежую еду... Везде все замороженное.

    Рестораны направлены на то, чтобы заработать на напитках и шотах, как в ночных клубах, а не на качественном питании. Может быть, в Лондоне что-то есть хорошее, но в Манчестере – ничего. Мне очень жаль», – написала Арфауи.

    О ее недовольстве узнал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Он владеет в Манчестере рестораном каталонской кухни Tast Cuina Catalana.

    «Я разочарован, что они не сходили в мой ресторан. Гюндоган не сыграет больше ни одной игры в этом сезоне!

    Я приглашу ее и Гюндогана в свой ресторан. И, конечно, они поедят как следует», – заверил Гвардиола.

    • 31-летний Гюндоган провел в сезоне АПЛ 8 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
    • Игрок стоит 25 миллионов евро.
    • Гюндоган летом станет свободным агентом. Им интересуется «Барселона».

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    Источник: talkSport

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