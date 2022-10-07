Кукуляк назвал трех самых вежливых игроков РПЛ

Арбитр РПЛ Евгений Кукуляк назвал самых вежливых игроков чемпионата России.

– Кто из игроков удивлял вежливостью и интеллигентностью?

– Много таких, честно. Просто негатив привлекает больше внимания. Отмечу, например, Георгия Джикию, Далера Кузяева, Кирилла Гоцука.

Кирилл кажется с виду таким суровым брутальным парнем, но на поле очень вежливый. Если есть нарушение, подойдет, в нормальной манере спросит за что. Перед игрой пожелает удачи, всегда позитивный.