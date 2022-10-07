Кукуляк назвал трех самых вежливых игроков РПЛ

Арбитр РПЛ Евгений Кукуляк назвал самых вежливых игроков чемпионата России.
– Кто из игроков удивлял вежливостью и интеллигентностью?
– Много таких, честно. Просто негатив привлекает больше внимания. Отмечу, например, Георгия Джикию, Далера Кузяева, Кирилла Гоцука.
Кирилл кажется с виду таким суровым брутальным парнем, но на поле очень вежливый. Если есть нарушение, подойдет, в нормальной манере спросит за что. Перед игрой пожелает удачи, всегда позитивный.
- Кукуляку 35 лет.
- Он судит в РПЛ с 2020 года.
Источник: «Матч ТВ»