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    Кукуляк назвал трех самых вежливых игроков РПЛ

    Арбитр РПЛ Евгений Кукуляк назвал самых вежливых игроков чемпионата России.

    – Кто из игроков удивлял вежливостью и интеллигентностью?

    – Много таких, честно. Просто негатив привлекает больше внимания. Отмечу, например, Георгия Джикию, Далера Кузяева, Кирилла Гоцука.

    Кирилл кажется с виду таким суровым брутальным парнем, но на поле очень вежливый. Если есть нарушение, подойдет, в нормальной манере спросит за что. Перед игрой пожелает удачи, всегда позитивный.

    • Кукуляку 35 лет.
    • Он судит в РПЛ с 2020 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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