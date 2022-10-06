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  • Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой»

Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой»

6 октября 2022, 14:26
1

Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с видеоблогером Василием Уткиным.

  • Гаджиев подал Уткину руку, которую тот отказался пожимать.
  • Это возмутило Гаджиева, который начал хлопать Уткина по щеке.
  • Гаджиев называл Уткина «фуфлыжником».

«Слово «жестко» для этой истории не применимо к данной ситуации. Я не жалею об этой истории, я не прилагал никаких усилий к тому. Тут должен Вася жалеть.

Я хотел вступить с ним в добрый трэш-ток. Думал, он поддержит, всегда знал его как специалиста по разговорному жанру. Но он неожиданно сорвался.

Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез. Мои критики не были в моей шкуре, их Вася не оскорблял. У нас у каждого разное понимание, как человек должен поступать, когда ему не подают руку.

Предлагаю критикам заткнуться. Им меня не понять», — сказал Гаджиев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Уткин Василий
Комментарии (1)
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Snek
1665147668
Камила хотела попустить Васю, а попустилась сама. Для черножопого - это тру стори.
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