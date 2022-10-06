Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой»

Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с видеоблогером Василием Уткиным.

Гаджиев подал Уткину руку, которую тот отказался пожимать.

Это возмутило Гаджиева, который начал хлопать Уткина по щеке.

Гаджиев называл Уткина «фуфлыжником».

«Слово «жестко» для этой истории не применимо к данной ситуации. Я не жалею об этой истории, я не прилагал никаких усилий к тому. Тут должен Вася жалеть.

Я хотел вступить с ним в добрый трэш-ток. Думал, он поддержит, всегда знал его как специалиста по разговорному жанру. Но он неожиданно сорвался.

Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез. Мои критики не были в моей шкуре, их Вася не оскорблял. У нас у каждого разное понимание, как человек должен поступать, когда ему не подают руку.

Предлагаю критикам заткнуться. Им меня не понять», — сказал Гаджиев.