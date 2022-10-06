Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой»

Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с видеоблогером Василием Уткиным.
- Гаджиев подал Уткину руку, которую тот отказался пожимать.
- Это возмутило Гаджиева, который начал хлопать Уткина по щеке.
- Гаджиев называл Уткина «фуфлыжником».
«Слово «жестко» для этой истории не применимо к данной ситуации. Я не жалею об этой истории, я не прилагал никаких усилий к тому. Тут должен Вася жалеть.
Я хотел вступить с ним в добрый трэш-ток. Думал, он поддержит, всегда знал его как специалиста по разговорному жанру. Но он неожиданно сорвался.
Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез. Мои критики не были в моей шкуре, их Вася не оскорблял. У нас у каждого разное понимание, как человек должен поступать, когда ему не подают руку.
Предлагаю критикам заткнуться. Им меня не понять», — сказал Гаджиев.