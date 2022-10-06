Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Камил Гаджиев: «Уткин – неадекватный человек. У него проблемы с психикой»

    Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с видеоблогером Василием Уткиным.

    • Гаджиев подал Уткину руку, которую тот отказался пожимать.
    • Это возмутило Гаджиева, который начал хлопать Уткина по щеке.
    • Гаджиев называл Уткина «фуфлыжником».

    «Слово «жестко» для этой истории не применимо к данной ситуации. Я не жалею об этой истории, я не прилагал никаких усилий к тому. Тут должен Вася жалеть.

    Я хотел вступить с ним в добрый трэш-ток. Думал, он поддержит, всегда знал его как специалиста по разговорному жанру. Но он неожиданно сорвался.

    Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез. Мои критики не были в моей шкуре, их Вася не оскорблял. У нас у каждого разное понимание, как человек должен поступать, когда ему не подают руку.

    Предлагаю критикам заткнуться. Им меня не понять», — сказал Гаджиев.

    Новости по теме
    Президент Fight Nights Гаджиев: «По факту Вася Уткин оказался просто истеричкой»
    Появилось видео, на котором Камил Гаджиев дал пощечину Уткину 9
    Уткин – о Мевле: «Очень мевленно думает и ещe мевленнее двигается» 12
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      яиссор 13 минут назад

      Вася прав, как почти всегда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11