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    «Уткин – фуфлыжник по жизни». Глава команды бойцов Гаджиев раскритиковал блогера

    Президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал блогера Василия Уткина после победы над его «Эгриси» (1:0) в Медиалиге.

    Уткин перед матчем предлагал Гаджиеву спор на 500 тысяч рублей на результат матча.

    — Зря не поспорили с Василием…

    — Нет, не зря. Это вообще ни при чем здесь. Он не закрыл бы спор, потому что он фуфлыжник. Это человек, который вообще не отвечает за свои слова. В чем это проявляется? Во-первых, это человек, который говорит, что в медийном футболе деньги не решают, а сам пытается деньгами решить.

    Второе, этот человек, которому если предлагают поиграть на его поляне, на словесной, начинает обзываться, по-детски выражаясь.

    В-третьих, когда я сегодня подхожу к нему и пытаюсь пожать руку… Ладно, не встает, он жирдяй, он может и не вставать, но руку он мне должен подать как мужчина. В первую очередь, как мужчина. Этого он тоже не делает.

    Он фуфлыжник по жизни. После этого я немножко потрепал его по щечкам.

    — Какая была реакция?

    — Какая могла быть реакция, я же говорю, он фуфлыжник. В целом, по жизни. А ребята его («Эгриси») — молодцы, достойный футбол показали.

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    Источник: Sport24

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    24.09.2022 23:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23262

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Сразу видно: борец - сила есть - ума не надо. Логика "восхищает".

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