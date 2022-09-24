«Уткин – фуфлыжник по жизни». Глава команды бойцов Гаджиев раскритиковал блогера

Президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал блогера Василия Уткина после победы над его «Эгриси» (1:0) в Медиалиге.

Уткин перед матчем предлагал Гаджиеву спор на 500 тысяч рублей на результат матча.

— Зря не поспорили с Василием…

— Нет, не зря. Это вообще ни при чем здесь. Он не закрыл бы спор, потому что он фуфлыжник. Это человек, который вообще не отвечает за свои слова. В чем это проявляется? Во-первых, это человек, который говорит, что в медийном футболе деньги не решают, а сам пытается деньгами решить.

Второе, этот человек, которому если предлагают поиграть на его поляне, на словесной, начинает обзываться, по-детски выражаясь.

В-третьих, когда я сегодня подхожу к нему и пытаюсь пожать руку… Ладно, не встает, он жирдяй, он может и не вставать, но руку он мне должен подать как мужчина. В первую очередь, как мужчина. Этого он тоже не делает.

Он фуфлыжник по жизни. После этого я немножко потрепал его по щечкам.

— Какая была реакция?

— Какая могла быть реакция, я же говорю, он фуфлыжник. В целом, по жизни. А ребята его («Эгриси») — молодцы, достойный футбол показали.