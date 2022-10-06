Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»

Алексей Сафонов, агент экс-тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, прокомментировал назначение своего клиента главным тренером тамбовского «Спартака».

«Сергей возглавил тамбовский «Спартак», это правда. В своей первой игре под его руководством они обыграли вторую команду тульского «Арсенала» 3:2. Это Вторая лига, решил начать оттуда.

Сергей окунулся в самостоятельную работу. Он всегда хотел работать главным тренером. Ждать не стали, поступило предложение и мы его приняли. Тренером вратарей он быть не хотел. Посмотрим, как теперь Сергей будет выглядеть в новом амплуа», — сказал Сафонов.