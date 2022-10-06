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    Агент Рыжикова объяснил, зачем экс-вратарь «Рубина» возглавил тамбовский «Спартак»

    Алексей Сафонов, агент экс-тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, прокомментировал назначение своего клиента главным тренером тамбовского «Спартака».

    «Сергей возглавил тамбовский «Спартак», это правда. В своей первой игре под его руководством они обыграли вторую команду тульского «Арсенала» 3:2. Это Вторая лига, решил начать оттуда.

    Сергей окунулся в самостоятельную работу. Он всегда хотел работать главным тренером. Ждать не стали, поступило предложение и мы его приняли. Тренером вратарей он быть не хотел. Посмотрим, как теперь Сергей будет выглядеть в новом амплуа», — сказал Сафонов.

    • Рыжиков входил в тренерский штаб «Ахмата» с июня по сентябрь.
    • В 2021 году Рыжиков возглавлял «Красаву» – команду блогера Евгения Савина.
    • Он проработал 2 месяца, после чего ушел вместе со своим тренерским штабом, уволенным за нарушение режима.
    • Голкипер наиболее известен по выступлениям за «Рубин», «Крылья Советов» и «Тамбов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24680

      bset 1 час назад

      Возглавил Тамбов, потому что там бухать можно хоть каждый вечер

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