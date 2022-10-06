Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили назвал лучшего вратаря России

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает лучшим вратарем России Матвея Сафонова из «Краснодара».

    «Матвей Сафонов – лучший голкипер России, он номер один сейчас. Когда вратарь классный, то в нем все хорошо. Равных сейчас Сафонову просто нет. Он в прекрасной форме. Конкурентов у него на данный момент нет. Посмотрим, может кто-то и сможет навязать ему конкуренцию в будущем, но пока таких на горизонте не видно», — сказал Кавазашвили.

    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
    • Игрок – воспитанник «Краснодара».
    • У 23-летнего Сафонова в сезоне РПЛ 11 матчей, 14 пропущенных голов.

    Новости по теме
    Кавазашвили – об исключении из комитета по этике: «Просто хамство. Неуважение – очень культурное слово» 11
    Кавазашвили считает, что Селихов должен перейти из «Спартака» в «Зенит» 21
    Кавазашвили: «Россия создаст альтернативную организацию УЕФА с дружественными странами» 17
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11