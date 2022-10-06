Кавазашвили назвал лучшего вратаря России

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает лучшим вратарем России Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Матвей Сафонов – лучший голкипер России, он номер один сейчас. Когда вратарь классный, то в нем все хорошо. Равных сейчас Сафонову просто нет. Он в прекрасной форме. Конкурентов у него на данный момент нет. Посмотрим, может кто-то и сможет навязать ему конкуренцию в будущем, но пока таких на горизонте не видно», — сказал Кавазашвили.