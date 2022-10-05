Федотов: «Как можно отвлекаться от ситуации в стране? Сопереживаем. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по ситуации в России. У него не получается отвлекаться.
— Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?
— Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.
— Вы лично пытаетесь как-то отвлекаться?
— Как от этого можно отвлекаться? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. Мы хотим, чтобы на всей земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо.
- В России идет частичная мобилизация.
- Федотов служил в армии.
- ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Источник: телеграм-канал Микеле Антонова