Федотов: «Как можно отвлекаться от ситуации в стране? Сопереживаем. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по ситуации в России. У него не получается отвлекаться.

— Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?

— Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.

— Вы лично пытаетесь как-то отвлекаться?

— Как от этого можно отвлекаться? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. Мы хотим, чтобы на всей земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо.