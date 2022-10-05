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    Федотов: «Как можно отвлекаться от ситуации в стране? Сопереживаем. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по ситуации в России. У него не получается отвлекаться.

    — Как команда реагирует на ситуацию в мире, обсуждается ли это?

    — Наверное, обсуждается. Непростая ситуация. Думаю, что мы все вместе, мы все едины. Здесь по-другому не бывает.

    — Вы лично пытаетесь как-то отвлекаться?

    — Как от этого можно отвлекаться? Конечно, читаем. Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. Мы хотим, чтобы на всей земле было очень спокойно. Нужно просто сесть за стол переговоров и все будет хорошо.

    • В России идет частичная мобилизация.
    • Федотов служил в армии.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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