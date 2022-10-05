Кавазашвили – об исключении из комитета по этике: «Просто хамство. Неуважение – очень культурное слово»

Экс-вратарь «Спартака» и бывший член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили высказался об исключении из комитета.

«Не в курсе дела, почему решили реорганизовать комитет по этике и заменить всех членов комитета вместе с руководителем. Хотя мне этот вопрос сегодня регулярно задавали.

В комитете были очень достойные люди с большими спортивными званиями, с заслугами в спорте. Не знаю, по какому параметру решили набрать новый состав. И почему нас заранее не вызвали и не назвали причину таких изменений.

Если причина соответствует таким решениям, то после смены состава комитета нужно поблагодарить всех нас за работу, потому что мы очень грамотно действовали в комитете, постоянно реагировали на все нарушения. Вот это было бы другое дело. Сейчас же информацию о решении слышу только из СМИ.

Думаю, неуважение в данном случае очень культурное слово. Все‑таки мы комитет по этике, стараемся выражаться культурно. Но если говорить по‑человечески, это просто хамство со стороны тех, кто безапелляционно и без всяких причин принял такое решение – всех убирать и приводить новых людей», – сказал Кавазашвили