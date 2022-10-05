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    Кавазашвили – об исключении из комитета по этике: «Просто хамство. Неуважение – очень культурное слово»

    Экс-вратарь «Спартака» и бывший член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили высказался об исключении из комитета.

    «Не в курсе дела, почему решили реорганизовать комитет по этике и заменить всех членов комитета вместе с руководителем. Хотя мне этот вопрос сегодня регулярно задавали.

    В комитете были очень достойные люди с большими спортивными званиями, с заслугами в спорте. Не знаю, по какому параметру решили набрать новый состав. И почему нас заранее не вызвали и не назвали причину таких изменений.

    Если причина соответствует таким решениям, то после смены состава комитета нужно поблагодарить всех нас за работу, потому что мы очень грамотно действовали в комитете, постоянно реагировали на все нарушения. Вот это было бы другое дело. Сейчас же информацию о решении слышу только из СМИ.

    Думаю, неуважение в данном случае очень культурное слово. Все‑таки мы комитет по этике, стараемся выражаться культурно. Но если говорить по‑человечески, это просто хамство со стороны тех, кто безапелляционно и без всяких причин принял такое решение – всех убирать и приводить новых людей», – сказал Кавазашвили

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10984

      alex1951 54 минуты назад

      Тараканы и скелеты есть у каждого....
      Кстати. Конь на 4х ногах и тот спотыкается.
      Но могли бы,заслуженных,как то покрасивее...
      И не надо валить на время...
      Просто ,сегодня,правит ПОХ.....изм.
      Люди в возрасте поймут!

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      Рейтинг: +2118

      LOKOfanatik19 > alex1951 25 минут назад

      может ветераны подвинутся и отдохнут, там им реально по 100 лет... они могут вечно сидеть там и что, вечно держать их? а как же новые легенды.... или мы любители смотреть однобоко?

      0
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      Рейтинг: +10984

      alex1951 > LOKOfanatik19 16 минут назад

      А вы проживете 100 лет? Чего гоните....учите историю сов.футбола!
      Для вас,кроме вас - все мудилы с нижнего тагила...
      Лишь бы ляпнуть....Хотя ,да,время такое,что то не так,да пошел ты НАХ!

      1
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      Рейтинг: +411

      Андреич > LOKOfanatik19 2 минуты назад

      А проводить по-доброму и спасибо сказать, что, хребет надорвётся?
      Да, старенькие. Да, может слегка "пургу метут", но поблагодарить их надо было. Может и не за работу в комитете. Просто уважить за прошлое.

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      Рейтинг: +15761

      NewLife 1 час назад

      Для вас в комитете считалось этичным то, что у всех на глазах из синита несколько лет делали дутого чемпиона, и вы палец о палец не ударили, чтобы ликвидировать в нашем футболе конфликт интересов, когда "чемпионом" владеет та же организация, которая управляет РФС, чей функционер возглавляет эту структуру.

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      Рейтинг: +12

      Клон Лосяша 1 час назад

      В 82 года занимать чьё-то место - вот это неуважение. Никак не наработаются бывшие спортсмены. Кстати, в Торпедо Кавазашвили играл гораздо дольше, чем в Спартаке.

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