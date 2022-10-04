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  • Федотов: «Все судьи РПЛ поймали звезду. Собрать их в мешок – и во Вторую лигу»

Федотов: «Все судьи РПЛ поймали звезду. Собрать их в мешок – и во Вторую лигу»

4 октября 2022, 14:25
2

Бывший арбитр Игорь Федотов раскритиковал качество судейства в российской Премьер-лиге.

«Я не знаю, чем судьи занимаются на сборах и что с ними происходит. Это, наверное, вопросы к менеджеру Иванову. Ну не могут арбитры в один прекрасный момент разучиться судить!

Может, им ничего не объясняют и не доносят до них какие-то критерии. Тогда получается, что арбитры судят по наитию, как их научили десять лет назад. Это катастрофа.

Видимо, нужно практически всех судей убирать и заводить новых, пока время есть. УЕФА дал огромный шанс, потому что в 2024 году мы мимо Европы. Так давайте воспитаем быстренько молодых!

Пускай они судят, подсказывайте им в ухо. Пускай Карасeв и Безбородов сидят на VAR и ведут их. Тогда мы хотя бы поймeм, что у нас есть за спиной.

А пока у нас есть этот круговорот. Все арбитры поймали звезду и думают, что, раз у них лицензия VAR, никто, кроме них, нам не поможет. Да нет, ребята, вы все ошибаетесь!

Собрать всех в одну кучу, в мешок – и во Вторую лигу. А оттуда достать ребятишек и переговорить с клубами: «Давайте хотя бы полгода посмотрим, что у нас здесь есть».

Тогда нынешние арбитры подумают: «Что мы делаем не так?» – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (2)
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Беспонтий
1664883507
нам только не хватало на.. мнений медийного г*овна медийного г*вна и так хватает
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derrik2000
1664888221
Не собираюсь очень вступаться за наших судей (совершают ТАКИЕ ошибки при не очень высоких скоростях наших игрочишек, что просто иногда нет слов!) но, по-моему, судейские ошибки - это тоже часть футбольного спектакля. Помните знаменитое "судью на мыло"??? ))) Не. Совсем уж одиозных, как Вилков (ссы в глаза - божья роса плюс баблишко) нужно после ТЩАТЕЛЬНОГО разбирательства ПОЖИЗНЕННО отстранять. А остальные арбитры... Ну, ошибаются. С кем не бывает???
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