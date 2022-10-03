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    Семин раскритиковал селекцию «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации в московской команде.

    «Футбол не обманешь. Во‑первых, они перед сезоном не были физически готовы. И по сей день у них не лучшее состояние. Наверное, после недельных сборов они чуть получше стали в этом плане.

    Второй момент: селекция, которая произошла в «Локомотиве», она со знаком минус, причем большим.

    Для чего в «Локомотиве» такой игрок, как левый защитник Митай? Если вы до этого Тикнизяна купили за 7 миллионов, ну он должен играть тогда? Сейчас покупка Митая – большое сомнение.

    Также они купили Мампасси. Ну какая здесь перспектива? Купили Раконьяца, но он сидит в запасе. Для чего же вы покупаете, если он очень хороший», – заявил Семин.

    • «Локо» набрал 9 очков в 11 турах РПЛ.
    • Вчера команда опустилась в зону переходных матчей.
    • Следующий соперник – «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2022 22:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4859

      PAREVG. 21 минуту назад

      Он еще бесполезного Керка забыл назвать.

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      Рейтинг: +5677

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Наверное те кто вычищает мат юпс перед публикацией работают в аврале и получают молоко за вредность. А без него комментировать текущие результаты и состояние клуба уже не возможно

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