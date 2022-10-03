Семин раскритиковал селекцию «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации в московской команде.

«Футбол не обманешь. Во‑первых, они перед сезоном не были физически готовы. И по сей день у них не лучшее состояние. Наверное, после недельных сборов они чуть получше стали в этом плане.

Второй момент: селекция, которая произошла в «Локомотиве», она со знаком минус, причем большим.

Для чего в «Локомотиве» такой игрок, как левый защитник Митай? Если вы до этого Тикнизяна купили за 7 миллионов, ну он должен играть тогда? Сейчас покупка Митая – большое сомнение.

Также они купили Мампасси. Ну какая здесь перспектива? Купили Раконьяца, но он сидит в запасе. Для чего же вы покупаете, если он очень хороший», – заявил Семин.