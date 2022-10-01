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  • Фанаты «Баварии» вывесили баннер в поддержку иранских женщин перед выходом Азмуна на замену

Фанаты «Баварии» вывесили баннер в поддержку иранских женщин перед выходом Азмуна на замену

1 октября 2022, 13:46

Болельщики «Баварии» во время матча восьмого тура Бундеслиги против «Байера» поддержали женщин в Иране.

Они вывесили баннер на трибунах перед выходом на замену форварда Сердара Азмуна.

На нем было написано: «Солидарность с феминистской революцией в Иране».

  • «Бавария» разгромила «Байер» со счетом 4:0.
  • 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
  • Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
  • Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.

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Источник: твиттер журналиста Патрика Штрассера
Германия. Бундеслига Бавария Байер Азмун Сердар
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