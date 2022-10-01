Фанаты «Баварии» вывесили баннер в поддержку иранских женщин перед выходом Азмуна на замену

Болельщики «Баварии» во время матча восьмого тура Бундеслиги против «Байера» поддержали женщин в Иране.

Они вывесили баннер на трибунах перед выходом на замену форварда Сердара Азмуна.

На нем было написано: «Солидарность с феминистской революцией в Иране».