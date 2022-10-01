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    Фанаты «Баварии» вывесили баннер в поддержку иранских женщин перед выходом Азмуна на замену

    Болельщики «Баварии» во время матча восьмого тура Бундеслиги против «Байера» поддержали женщин в Иране.

    Они вывесили баннер на трибунах перед выходом на замену форварда Сердара Азмуна.

    На нем было написано: «Солидарность с феминистской революцией в Иране».

    • «Бавария» разгромила «Байер» со счетом 4:0.
    • 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
    • Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
    • Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.

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    Источник: твиттер журналиста Патрика Штрассера

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