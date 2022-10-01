Фанаты «Баварии» вывесили баннер в поддержку иранских женщин перед выходом Азмуна на замену

Болельщики «Баварии» во время матча восьмого тура Бундеслиги против «Байера» поддержали женщин в Иране.
Они вывесили баннер на трибунах перед выходом на замену форварда Сердара Азмуна.
На нем было написано: «Солидарность с феминистской революцией в Иране».
- «Бавария» разгромила «Байер» со счетом 4:0.
- 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
- Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
- Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.
Источник: твиттер журналиста Патрика Штрассера