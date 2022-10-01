Хави предложил изменить календарь матчей сборных

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном реформировании календаря матчей национальных сборных.
«Есть такой вариант – сборные собираются и играют полтора месяца. После этого клубы получают футболистов до конца сезона.
То есть один блок с матчами сборных. Думаю, это было бы хорошим решением, но это не зависит от меня», – сказал Хави.
- ЧМ-2022 пройдет посреди сезона.
- Последняя международная пауза завершилась на этой неделе.
- В «Барсу» из сборных травмированными вернулись 4 игрока.
Источник: ESPN