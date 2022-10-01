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    Хави предложил изменить календарь матчей сборных

    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном реформировании календаря матчей национальных сборных.

    «Есть такой вариант – сборные собираются и играют полтора месяца. После этого клубы получают футболистов до конца сезона.

    То есть один блок с матчами сборных. Думаю, это было бы хорошим решением, но это не зависит от меня», – сказал Хави.

    • ЧМ-2022 пройдет посреди сезона.
    • Последняя международная пауза завершилась на этой неделе.
    • В «Барсу» из сборных травмированными вернулись 4 игрока.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7970

      vladik12 1 час назад

      Хави думает, что он один такой умный, а в ФИФА и УЕФА фраера сидят?..

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