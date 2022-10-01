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    «Бразильцы влияют на тренера». Селюк – о причинах разгромного поражения «Зенита» от «Спартака»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат кубкового матча между «Спартаком» и «Зенитом».

    • Спартаковцы победили со счетом 3:0.
    • Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

    – Как вам последний матч «Зенита»?

    – «Спартак» молодцы, показали, что они мотивированы. «Зенит» показал, что он перенасыщен бразильцами.

    Еще «Зениту» нужно полностью менять защиту: Родригао, Чистяков, Алип, Ловрен тот же.

    Был единственный в «Зените» нормальный защитник за последнее время – Ракицкий. Какие Чистяков, Родригао?

    Понимаю, что Родригао – бразилец. Бразильцы в клубе его поддерживают. Футболисты другой национальности приходят, а их из состава выпихивают.

    «Спартак» показал то же, что и сборная Германии на ЧМ-2014 – если с бразильцами играть плотно и жестко – они теряются.

    – Кроме «Шахтера» сложно вспомнить хоть одну успешную команду, где было много легионеров одной национальности, вспомнить «Динамо» нулевых годов с португальцами, или «Зенит» несколько лет назад с аргентинцами. Возможно ли иметь диаспору легионеров, чтобы это негативно не сказывалось на конкуренции в составе?

    – К сожалению, легионеры начинают управлять тренером в такой ситуации. Допустим, есть Малком, Клаудиньо, Вендел – они лидеры.

    Они начинают влиять на тренера. Я считаю, что нужно разнообразить национальность иностранцев.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      vla4839 2 часа назад

      Влияние бразильцев очевидно. Оно ослабляет команду. А если оценивать ситуацию в целом, гнать надо из команды Мантуана, Кассьерру, Ловрена, Родригао, Ивана, Алипа, Адамова, Бакаева, Сергеева, проводить с почётом на пенсию Ерохина. Тогда может быть заиграют в полную силу Мостовой, Круговой, Чистяков, Сутормин и подтянется молодёжь из академии. А по большому счёту надо бы оставить минимум иностранцев или вообще их убрать в данной ситуации.

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