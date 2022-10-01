«Бразильцы влияют на тренера». Селюк – о причинах разгромного поражения «Зенита» от «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал результат кубкового матча между «Спартаком» и «Зенитом».

Спартаковцы победили со счетом 3:0.

Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

– Как вам последний матч «Зенита»?

– «Спартак» молодцы, показали, что они мотивированы. «Зенит» показал, что он перенасыщен бразильцами.

Еще «Зениту» нужно полностью менять защиту: Родригао, Чистяков, Алип, Ловрен тот же.

Был единственный в «Зените» нормальный защитник за последнее время – Ракицкий. Какие Чистяков, Родригао?

Понимаю, что Родригао – бразилец. Бразильцы в клубе его поддерживают. Футболисты другой национальности приходят, а их из состава выпихивают.

«Спартак» показал то же, что и сборная Германии на ЧМ-2014 – если с бразильцами играть плотно и жестко – они теряются.

– Кроме «Шахтера» сложно вспомнить хоть одну успешную команду, где было много легионеров одной национальности, вспомнить «Динамо» нулевых годов с португальцами, или «Зенит» несколько лет назад с аргентинцами. Возможно ли иметь диаспору легионеров, чтобы это негативно не сказывалось на конкуренции в составе?

– К сожалению, легионеры начинают управлять тренером в такой ситуации. Допустим, есть Малком, Клаудиньо, Вендел – они лидеры.

Они начинают влиять на тренера. Я считаю, что нужно разнообразить национальность иностранцев.