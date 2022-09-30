«Страшно. Уходят люди, которые в футбол душу вкладывают». Гаранин – о приговоре Ларину

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

«Приговор Николаю Ларину — катастрофа? Для того, чтобы говорить катастрофа, нужно знать глубину моментов, в чeм его обвиняли. Мы же знаем только поверхностно. Безусловно, это страшно: такие люди, которые душу вкладывают в футбол, уходят туда, где они не нужны. Они нужны здесь.

Мы перед игрой с ЦСКА увидели пост Николая после того, как огласили приговор. Он привeл пример из песни Александра Розенбаума. Если вы эту песню знаете или послушаете, то, наверное, что-то поймeте. Не зная глубины и деталей, шашками махать я бы не хотел. Понятно, что он не один создал сумасшедшую школу, в хорошем смысле, где огромное количество сильных футболистов. Конечно, очень жалко что так получилось», – сказал Гаранин.