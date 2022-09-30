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    «Страшно. Уходят люди, которые в футбол душу вкладывают». Гаранин – о приговоре Ларину

    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

    «Приговор Николаю Ларину — катастрофа? Для того, чтобы говорить катастрофа, нужно знать глубину моментов, в чeм его обвиняли. Мы же знаем только поверхностно. Безусловно, это страшно: такие люди, которые душу вкладывают в футбол, уходят туда, где они не нужны. Они нужны здесь.

    Мы перед игрой с ЦСКА увидели пост Николая после того, как огласили приговор. Он привeл пример из песни Александра Розенбаума. Если вы эту песню знаете или послушаете, то, наверное, что-то поймeте. Не зная глубины и деталей, шашками махать я бы не хотел. Понятно, что он не один создал сумасшедшую школу, в хорошем смысле, где огромное количество сильных футболистов. Конечно, очень жалко что так получилось», – сказал Гаранин.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: «Чемпионат»

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    30.09.2022 23:06
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