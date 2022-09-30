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    Терюшков: «В 2023 году крымские клубы точно включат в российские первенства. Иначе зачем нам РФС»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков анонсировал вхождение крымских клубов в российскую футбольную семью.

    – РФС и в целом Госдума, грубо говоря, немного отодвинули в сторону все запреты УЕФА и ФИФА?

    – За РФС не могу сказать, но отодвинуть общественное мнение невозможно. Однако спортивные чиновники со следующего сезона точно включат клубы Севастополя и Крыма в наши первенства. По-другому сейчас невозможно. Иначе надо думать, зачем нам такой РФС, если не могут включить наши клубы. Но я уверен, что клубы будут включены.

    Я бы предложил большее развитие: включить их и в ФНЛ-2 и ПФЛ, в Первую лигу с трехлетним мораторием на вылет, добавить по две команды, ничего страшного не будет. Зато мы получим болельщиков на трибунах, долгожданный футбол, по которому соскучились наши сограждане из Крыма и Севастополя.

    • Сообщалось, что только 2-3 крымских клуба смогут успешно пройти лицензирование для турниров под эгидой РФС.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
    • Они претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

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    Источник: Metaratings

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