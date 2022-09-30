Терюшков: «В 2023 году крымские клубы точно включат в российские первенства. Иначе зачем нам РФС»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков анонсировал вхождение крымских клубов в российскую футбольную семью.

– РФС и в целом Госдума, грубо говоря, немного отодвинули в сторону все запреты УЕФА и ФИФА?

– За РФС не могу сказать, но отодвинуть общественное мнение невозможно. Однако спортивные чиновники со следующего сезона точно включат клубы Севастополя и Крыма в наши первенства. По-другому сейчас невозможно. Иначе надо думать, зачем нам такой РФС, если не могут включить наши клубы. Но я уверен, что клубы будут включены.

Я бы предложил большее развитие: включить их и в ФНЛ-2 и ПФЛ, в Первую лигу с трехлетним мораторием на вылет, добавить по две команды, ничего страшного не будет. Зато мы получим болельщиков на трибунах, долгожданный футбол, по которому соскучились наши сограждане из Крыма и Севастополя.