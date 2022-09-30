Литвинов назвал важную функцию Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.
– Расскажи, как сам оценишь свой прогресс с появлением Абаскаля в клубе?
– Тренер много делает для молодых игроков. Помогает им прогрессировать. Всем уделяет внимание. Самое главное – способствует развитию молодых футболистов.
– Чем это выражается?
– У меня появляется уверенность. Спокойствие в плане принятия решений на футбольном поле. В целом, в обстановке, в которой мы сейчас, намного легче прогрессировать.
– Михаил Кержаков заявил, что не считает вас конкурентами, несмотря на удачный старт. Не подбешивает их самоуверенность?
– У всех есть свое мнение. Это мнение Михаила. Отношусь абсолютно спокойно к этому.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Абаскаль возглавил команду летом.
Источник: Sport24