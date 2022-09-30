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    Литвинов назвал важную функцию Абаскаля в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

    – Расскажи, как сам оценишь свой прогресс с появлением Абаскаля в клубе?

    – Тренер много делает для молодых игроков. Помогает им прогрессировать. Всем уделяет внимание. Самое главное – способствует развитию молодых футболистов.

    – Чем это выражается?

    – У меня появляется уверенность. Спокойствие в плане принятия решений на футбольном поле. В целом, в обстановке, в которой мы сейчас, намного легче прогрессировать.

    Михаил Кержаков заявил, что не считает вас конкурентами, несмотря на удачный старт. Не подбешивает их самоуверенность?

    – У всех есть свое мнение. Это мнение Михаила. Отношусь абсолютно спокойно к этому.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Абаскаль возглавил команду летом.

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    Источник: Sport24

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