Чистяков – о мобилизации в России: «Непростое время. Много товарищей ушли в армию»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча со «Спартаком» (0:3) высказался о частичной мобилизации в России.

— Насколько сейчас удается думать о футболе? Получается ли?

— Скажу только за себя, время очень непростое. Достаточно товарищей ушли туда. Во время матчей, тренировок пытаюсь отвлекаться. Но когда выхожу с поля, начинаю читать новости, не знаю.

Непростое время. Как его пережить? От нас это мало зависит. Терпеть и поменьше читать новостей.