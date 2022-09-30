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    Чистяков – о мобилизации в России: «Непростое время. Много товарищей ушли в армию»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча со «Спартаком» (0:3) высказался о частичной мобилизации в России.

    — Насколько сейчас удается думать о футболе? Получается ли?

    — Скажу только за себя, время очень непростое. Достаточно товарищей ушли туда. Во время матчей, тренировок пытаюсь отвлекаться. Но когда выхожу с поля, начинаю читать новости, не знаю.

    Непростое время. Как его пережить? От нас это мало зависит. Терпеть и поменьше читать новостей.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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