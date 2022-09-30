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  • «Спартак» разгромил «Зенит», шесть итальянских клубов претендуют на Мостового и другие новости дня

«Спартак» разгромил «Зенит», шесть итальянских клубов претендуют на Мостового и другие новости дня

30 сентября 2022, 00:59
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Кубок России. «Спартак» разгромил «Зенит», победив петербуржцев впервые с 2017 года. В других матчах «Ростов» уступил «Ахмату», а «Крылья Советов» выиграли у «Факела»

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
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alex1951
1664494243
Ура! Кто болеет за Спартак,,тот то понял,что зенитушка ...куй ...ня...
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