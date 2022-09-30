«Спартак» разгромил «Зенит», шесть итальянских клубов претендуют на Мостового и другие новости дня

Месси не собирается продлевать контракт с «ПСЖ»
Создана рабочая группа по интеграции крымских клубов в российские лиги. Уже есть реакция от УЕФА
«Реал» планирует купить двух футболистов «Манчестер Сити»
Соболев – лучший игрок РПЛ в сентябре
«Лацио», «Удинезе» и еще четыре клуба Серии А интересуются Мостовым из «Зенита»
Билялетдинов рассказал, как сходил в военкомат по повестке. В то же время РФС запросил списки игроков для брони от мобилизации у клубов РПЛ и Первой лиги
Черевченко может вернуться в «Локомотив» в качестве помощника Циннбауэра
Оргкомитет ЧМ-2022 опубликовал правила поведения в Катаре
В «Химках» 3 месяца не платят зарплату. Долг перед игроками – более 300 миллионов рублей
Кубок России. «Спартак» разгромил «Зенит», победив петербуржцев впервые с 2017 года. В других матчах «Ростов» уступил «Ахмату», а «Крылья Советов» выиграли у «Факела»