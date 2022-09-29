Создана рабочая группа по интеграции крымских клубов в российские лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил о создании рабочей группы по интеграции крымских клубов в российские лиги.

«Мы создали рабочую группу. Планируем на 6 октября проведение конференции с федерацией футбола Крыма. Там обсудим вопросы лицензирования и интеграции.

Также поговорим о регламентных документах. На данный момент мы говорим только о Крыме и Севастополе», – сказал Измайлов.