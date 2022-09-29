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    Создана рабочая группа по интеграции крымских клубов в российские лиги

    Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил о создании рабочей группы по интеграции крымских клубов в российские лиги.

    «Мы создали рабочую группу. Планируем на 6 октября проведение конференции с федерацией футбола Крыма. Там обсудим вопросы лицензирования и интеграции.

    Также поговорим о регламентных документах. На данный момент мы говорим только о Крыме и Севастополе», – сказал Измайлов.

    • Сообщалось, что только 2-3 крымских клуба смогут успешно пройти лицензирование.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
    • Они претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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