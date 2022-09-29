«Лацио», «Удинезе» и еще четыре клуба Серии А интересуются Мостовым из «Зенита»

Андрюха хорош в этом сезоне. А в Еврорейх лучше пока не соваться. Обманут и ограбят. Гыгыгы
Стало известно, какие итальянские клубы интересуются полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым.
За 24-летним россиянином следят «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона», сообщает телеграм-канал ZenitCafe. Пока ни один из клубов не сделал «Зениту» предложение о трансфере.
- Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.