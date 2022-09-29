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    «Лацио», «Удинезе» и еще четыре клуба Серии А интересуются Мостовым из «Зенита»

    Стало известно, какие итальянские клубы интересуются полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым.

    За 24-летним россиянином следят «Монца», «Сампдория», «Лацио», «Эмполи», «Удинезе» и «Верона», сообщает телеграм-канал ZenitCafe. Пока ни один из клубов не сделал «Зениту» предложение о трансфере.

    • Мостовой забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 10 матчах этого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал ZenitCafe

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    Сегодня, 14:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +431

      Лицом_на_клаве 9 минут назад

      Андрюха хорош в этом сезоне. А в Еврорейх лучше пока не соваться. Обманут и ограбят. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +15670

      NewLife 48 минут назад

      Протоптанная дорожка для дураков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11530

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , мы должны комментировать только новости из-за рубежа ?
      Я так понимаю на тему внутри российских проблем у вас "табу".
      Так зачем вы нужны здесь ? Чемпы топ-5 и без вас есть кому освещать.
      Бегите , иммигрируйте , раз всего боитесь.
      Так будет честнее.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15670

      NewLife > Алексей З 47 минут назад

      Вам еще предлагают Мостового, Канчельскиса, Терюшкова, а Вам все мало.

      0
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      Рейтинг: +11530

      Алексей З > NewLife 11 минут назад

      Так их предлагают в контексте Спартака , а вот что уже 7 месяцев длится они не афишируют. "Между струек " хотят этот период пройти. Мало к ним уважения.

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      Рейтинг: +3742

      Питерский князь 1 час назад

      Беляледдинов о военкрмате: "Надо было еще сверху положить".
      :))))

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      Рейтинг: +3742

      Питерский князь 1 час назад

      Судьбу Миранчука не кто не хочет!
      :))),
      Про Кокорина молчу.

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