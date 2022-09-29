В «Химках» 3 месяца не платят зарплату. Долг перед игроками – более 300 миллионов рублей

Зарплату не платят, зато сын олигарха местного разлива, не помню как его (Коксагызов что ли?) выходит в основе в каждой игре, так что Химки все время играют практически в меньшинстве.
«Химки» столкнулись с финансовыми проблемами.
В подмосковном клубе около трех месяцев не выплачивается зарплата.
Долг перед футболистами уже превысил отметку в 300 миллионов рублей.
Руководство «Химок» пообещало игрокам погасить задолженность до середины октября.
Также до сих пор не решен вопрос с выплатой премиальных за прошлый сезон.
- «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
- Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).