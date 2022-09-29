В «Химках» 3 месяца не платят зарплату. Долг перед игроками – более 300 миллионов рублей

«Химки» столкнулись с финансовыми проблемами.

В подмосковном клубе около трех месяцев не выплачивается зарплата.

Долг перед футболистами уже превысил отметку в 300 миллионов рублей.

Руководство «Химок» пообещало игрокам погасить задолженность до середины октября.

Также до сих пор не решен вопрос с выплатой премиальных за прошлый сезон.