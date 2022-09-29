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    В «Химках» 3 месяца не платят зарплату. Долг перед игроками – более 300 миллионов рублей

    «Химки» столкнулись с финансовыми проблемами.

    В подмосковном клубе около трех месяцев не выплачивается зарплата.

    Долг перед футболистами уже превысил отметку в 300 миллионов рублей.

    Руководство «Химок» пообещало игрокам погасить задолженность до середины октября.

    Также до сих пор не решен вопрос с выплатой премиальных за прошлый сезон.

    • «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11774

      Вомбат 42 минуты назад

      Зарплату не платят, зато сын олигарха местного разлива, не помню как его (Коксагызов что ли?) выходит в основе в каждой игре, так что Химки все время играют практически в меньшинстве.

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      Рейтинг: +2473

      ALEX ML 46 минут назад

      Народ пожил и будет

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      Рейтинг: +925

      Юрэс 58 минут назад

      Платить за БРАК 300 лимонов!?!?!?!?!
      Это-- РОССИЯ детка!!!!!!! ХА ХА ХА

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