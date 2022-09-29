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    В УЕФА отреагировали на планы ФНЛ интегрировать крымские клубы

    Пресс-служба УЕФА напомнила, что командам из Крыма запрещено участвовать в турнирах под эгидой РФС.

    Сегодня стало известно, что уже создана рабочая группа по интеграции клубов с полуострова в российские лиги.

    «Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года, и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – сообщили в УЕФА.

    • Сообщалось, что только 2-3 крымских клуба смогут успешно пройти лицензирование.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
    • Они претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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