В УЕФА отреагировали на планы ФНЛ интегрировать крымские клубы

Пресс-служба УЕФА напомнила, что командам из Крыма запрещено участвовать в турнирах под эгидой РФС.

Сегодня стало известно, что уже создана рабочая группа по интеграции клубов с полуострова в российские лиги.

«Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года, и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – сообщили в УЕФА.