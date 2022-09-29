⚡ Кубок России. «Спартак» разгромил «Зенит» благодаря дублю Промеса и голу Соболева

Спартак - с победой! Отмечу ряд моментов:
1. Абаскаль понимает футбол и умеет управлять игрой.
2. Хлусевич, Промес и Соболев в отличной форме.
3. Как только судья не является 12-м игроком Зенита, так Серёжа-недотренер начинает ныть. Почему-то он не ныл 01.12.2019, когда Дзюба откровенно завалил Кутепова, и от ноги Кутепова мяч заковырялся в ворота.
4. Малком после футбола может идти в театр. Не пропадёт.
В третьем туре Кубка России «Спартак» на своем поле крупно обыграл «Зенит» со счетом 3:0.
Победу москвичам принесли два гола Квинси Промеса и мяч Александра Соболева.
«Спартак» набрал девять очков в трех турах Кубка и единолично возглавляет группу B.
«Зенит» с тремя баллами остался на третьем месте в квартете, уступая также «Крыльям Советов».
Россия. Кубок. 3-й тур. Группа B
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Промес, 79; 2:0 – Соболев, 86; 3:0 – Промес, 90+5.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен (Мевля, 74), Литвинов (Рассказов, 90), Умяров, Зобнин, Игнатов (Денисов, 64), Промес, Соболев (Николсон, 90).
«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков (Ерохин, 82), Круговой, Караваев, Вендел (Алип, 77), Кузяев, Мантуан (Мостовой, 71), Малком (Бакаев, 71), Сергеев (Кассьерра, 77).
Предупреждения: Соболев, 22; Промес, 45 – Вендел, 30; Ловрен, 31; Малком, 45+1; Алип, 84.