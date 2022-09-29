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  • ⚡ Кубок России. «Спартак» разгромил «Зенит» благодаря дублю Промеса и голу Соболева

⚡ Кубок России. «Спартак» разгромил «Зенит» благодаря дублю Промеса и голу Соболева

29 сентября 2022, 22:29
86

В третьем туре Кубка России «Спартак» на своем поле крупно обыграл «Зенит» со счетом 3:0.

Победу москвичам принесли два гола Квинси Промеса и мяч Александра Соболева.

«Спартак» набрал девять очков в трех турах Кубка и единолично возглавляет группу B.

«Зенит» с тремя баллами остался на третьем месте в квартете, уступая также «Крыльям Советов».

Россия. Кубок. 3-й тур. Группа B

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 79; 2:0 – Соболев, 86; 3:0 – Промес, 90+5.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен (Мевля, 74), Литвинов (Рассказов, 90), Умяров, Зобнин, Игнатов (Денисов, 64), Промес, Соболев (Николсон, 90).

«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков (Ерохин, 82), Круговой, Караваев, Вендел (Алип, 77), Кузяев, Мантуан (Мостовой, 71), Малком (Бакаев, 71), Сергеев (Кассьерра, 77).

Предупреждения: Соболев, 22; Промес, 45 – Вендел, 30; Ловрен, 31; Малком, 45+1; Алип, 84.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (86)
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slavа0508
1664479772
С крупной , долгожданной победой над Зенитом !!!Да это победа в кубке , ну надеюсь начало положено ,,,придут победы и в чемпионате ,,,,
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житель СПб
1664479869
Мне матч понравился. Хороший футбол. Поздравляю Спартак! Промес - особенно молодец.
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PNZ1985
1664479888
Вся страна в восторге! Браво! Вперёд, Спартак!
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шахта Заполярная
1664479925
Спартак Спартак Спартак!!!!!!!!! Это было великолепно С победой!!!!!
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"supermax"
1664480044
А че так можно было чтоль
Ответить
JTherry
1664480153
разгромом зенита доволен, браво, Спартак..!!!) жаль мало болельщиков на стадионе видели это побоище, 3:0 - это очень убедительная победа.!!!
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JTherry
1664480447
кажется, сайт бомбардира повис от победы Спартака, так все болельщики хотели высказать свои эмоции...)
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Мост
1664480848
Спартак-Бразилия 3:0!!!
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seth343
1664481196
Хорошая игра,отличный результат. Всех нас с победой.
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Павелий
1664483120
Спартак - с победой! Отмечу ряд моментов: 1. Абаскаль понимает футбол и умеет управлять игрой. 2. Хлусевич, Промес и Соболев в отличной форме. 3. Как только судья не является 12-м игроком Зенита, так Серёжа-недотренер начинает ныть. Почему-то он не ныл 01.12.2019, когда Дзюба откровенно завалил Кутепова, и от ноги Кутепова мяч заковырялся в ворота. 4. Малком после футбола может идти в театр. Не пропадёт.
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