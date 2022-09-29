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    ⚡ Кубок России. «Спартак» разгромил «Зенит» благодаря дублю Промеса и голу Соболева

    В третьем туре Кубка России «Спартак» на своем поле крупно обыграл «Зенит» со счетом 3:0.

    Победу москвичам принесли два гола Квинси Промеса и мяч Александра Соболева.

    «Спартак» набрал девять очков в трех турах Кубка и единолично возглавляет группу B.

    «Зенит» с тремя баллами остался на третьем месте в квартете, уступая также «Крыльям Советов».

    Россия. Кубок. 3-й тур. Группа B

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 79; 2:0 – Соболев, 86; 3:0 – Промес, 90+5.

    «Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен (Мевля, 74), Литвинов (Рассказов, 90), Умяров, Зобнин, Игнатов (Денисов, 64), Промес, Соболев (Николсон, 90).

    «Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков (Ерохин, 82), Круговой, Караваев, Вендел (Алип, 77), Кузяев, Мантуан (Мостовой, 71), Малком (Бакаев, 71), Сергеев (Кассьерра, 77).

    Предупреждения: Соболев, 22; Промес, 45 – Вендел, 30; Ловрен, 31; Малком, 45+1; Алип, 84.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии123
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      Рейтинг: +5695

      Павелий 2 минуты назад

      Спартак - с победой! Отмечу ряд моментов:
      1. Абаскаль понимает футбол и умеет управлять игрой.
      2. Хлусевич, Промес и Соболев в отличной форме.
      3. Как только судья не является 12-м игроком Зенита, так Серёжа-недотренер начинает ныть. Почему-то он не ныл 01.12.2019, когда Дзюба откровенно завалил Кутепова, и от ноги Кутепова мяч заковырялся в ворота.
      4. Малком после футбола может идти в театр. Не пропадёт.

      1
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      Рейтинг: +1533

      alefreddy 3 минуты назад

      с победой и отличной самоотдачей

      2
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      Рейтинг: +1015

      inzek 25 минут назад

      ща начнутся сопли, что играли не основным составом)

      2
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      Рейтинг: +875

      шахта Заполярная > inzek 6 минут назад

      Так и Спартак не основным играл Мозеса, Мартинса не было.

      2
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      Рейтинг: +2711

      seth343 34 минуты назад

      Хорошая игра,отличный результат. Всех нас с победой.

      8
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      Рейтинг: +1035

      qawzsexdr 35 минут назад

      Да и хрен с ним ,проиграли и проиграли, а вот для них это главное событие сезона ,подарок на юбилей без побед Спартака
      Интрига тоже нужна а розыгрыше.

      2
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      Рейтинг: +17276

      Cleaner > qawzsexdr 31 минуту назад

      РАЗ в ПЯТЬ лет и Спартак стреляет!...)))

      0
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      Рейтинг: +17276

      Cleaner 39 минут назад

      Визгу теперь будет ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ИГРЫ Спартака!!...)))

      0
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      Рейтинг: +11561

      Алексей З > Cleaner 35 минут назад

      Повторяй одну поговорку .
      " Вас е..ут , а вы крепчайте !!!"
      Спартак сегодня за всех выступил и показал , что можно и вас драть с крупным счётом. Это нормально.
      Удачи тебе.
      Сходи подмойся !

      4
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      ...
      Рейтинг: +17276

      Cleaner > Алексей З 32 минуты назад

      Я к Зениту отношусь ТАК ЖЕ, как и к Спартаку. То есть НИКАК. С таким судейством Спартак может и Баварию обыграть. Судья в упор НЕ ЗАМЕЧАЛ нарушения спартаковцев. Радует такая победа? Ну радуйтесь тогда...(

      1
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      ...
      Рейтинг: +25759

      JTherry > Cleaner 24 минуты назад

      судьи у конюшни много чего не замечают, даже по три пенальти некоторые, особо одаренные ставят, а как игра с зенитом - копыта в болоте вязнут...))

      4
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      ...
      Рейтинг: +11561

      Алексей З > Cleaner 18 минут назад

      не хочется на бан раскручиваться. Но ты просто му...ак.
      Пропущенную букву сам подставь.
      Спартак играл на равных , а с минуты так 65 просто лучше.
      Конечно счёт 3:0 многовато , но так приятно за всё прошлое поквитаться. Судья ? Разве он на счёт повлиял ?
      Если так считаешь , то пропущенная буква для тебя " Д".
      С этим и живи !

      2
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      Рейтинг: +4308

      mopecekca > Cleaner 6 минут назад

      помолчи лучше про судейство, гавноед

      2
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      Рейтинг: +19932

      derrik2000 > Cleaner 5 минут назад

      Ну, нарушения игроками Спартака, которые "не замечал" Мешков, ты увидел и отписался.
      А что скажешь о таких же нарушениях со стороны игроков Зенита, которых тоже УЙМА была по ходу матча?
      Комментаторы во время, ведь, по-русски сказали: РФС дал указание НЕ замечать НЕКОТОРЫХ, не слишком грубых нарушений, если они произошли ВНЕ штрафной площади ворот.
      Чё непонятно-то?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1065

      ВасяК > Алексей З 2 минуты назад

      Хорошо сказано!!!

      1
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      Рейтинг: +409

      Мост 39 минут назад

      Спартак-Бразилия 3:0!!!

      10
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    • ...
      Рейтинг: +5920

      Беспонтий 39 минут назад

      заслуженно поздравляю
      зенит утратил лёгкость и кураж сегодня
      8-0 сыграли злую шутку
      надеюсь ненадолго

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1035

      qawzsexdr 40 минут назад

      Теперь неделю матч ТВ, будет писаться от счастья в своих эфирах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      Ruryu 43 минуты назад

      Не знаю,как закончит Спартак этот сезон,но,Абаскаль,умеет делать выводы. Не отрицаю,что было и везение и чуть "грязновато" играли,но игра заслуживала просмотра. Всех КБ с победой.Верить и надеяться))) Питеру привет!

      9
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      Рейтинг: +17276

      Cleaner > Ruryu 38 минут назад

      Чуть грязновато??? Да судья ВООБЩЕ НЕ ЗАМЕЧАЛ нарушений со стороны Спартака!...(((

      1
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      Рейтинг: +2501

      Ruryu > Cleaner 32 минуты назад

      Отвечу так же,как и одному из спартаковских болел: судьи всегда будут плохими для одной или другой команды. У нас что,только сегодня,судьи чего-то не замечают? Смиритесь. Проиграли-переживете! Мы,ведь, пережили 7:1,7:0(от Ливера).

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      Рейтинг: +5691

      rash1959 > Cleaner 17 минут назад

      Ты с рождения "грязный-немытый", и "замечают" это все, кроме тебя.

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