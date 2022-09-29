⚡ Кубок России. «Спартак» разгромил «Зенит» благодаря дублю Промеса и голу Соболева

В третьем туре Кубка России «Спартак» на своем поле крупно обыграл «Зенит» со счетом 3:0.

Победу москвичам принесли два гола Квинси Промеса и мяч Александра Соболева.

«Спартак» набрал девять очков в трех турах Кубка и единолично возглавляет группу B.

«Зенит» с тремя баллами остался на третьем месте в квартете, уступая также «Крыльям Советов».

Россия. Кубок. 3-й тур. Группа B

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 79; 2:0 – Соболев, 86; 3:0 – Промес, 90+5.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен (Мевля, 74), Литвинов (Рассказов, 90), Умяров, Зобнин, Игнатов (Денисов, 64), Промес, Соболев (Николсон, 90).

«Зенит»: Иван, Сантос, Родригао, Чистяков (Ерохин, 82), Круговой, Караваев, Вендел (Алип, 77), Кузяев, Мантуан (Мостовой, 71), Малком (Бакаев, 71), Сергеев (Кассьерра, 77).

Предупреждения: Соболев, 22; Промес, 45 – Вендел, 30; Ловрен, 31; Малком, 45+1; Алип, 84.

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