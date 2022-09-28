В Госдуме призвали включить крымские клубы в Первую лигу с мораторием на вылет на три года

Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о включения клубов из Крыма в состав РФС.

«Что касается крымских команд, то они вернулись в 2014 году и восстановили историческую справедливость.

Мы понимали, что до ЧМ-2018 были риски вводить крымские команды в наш футбол, потому что нас могли лишить праздника. Нам необходимо было показать, что такое Россия. После 2018 года не было никаких препятствий принять крымские клубы под эгиду РФС.

Нужно их включить в Первую лигу с мораторием на вылет на три года», – сказал Терюшков.