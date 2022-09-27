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    Месси не вернется в «Барселону», если там будет Пике

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси назвал «Барселоне» условие для своего возвращения.

    В окружении футболиста говорят, что аргентинец вернется только в случае ухода из клуба защитника Жерара Пике.

    В феврале стало известно, что Пике советовал руководству «Барсы» не продлевать контракт с Месси.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Barca Universal

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