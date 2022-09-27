Месси не вернется в «Барселону», если там будет Пике

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси назвал «Барселоне» условие для своего возвращения.

В окружении футболиста говорят, что аргентинец вернется только в случае ухода из клуба защитника Жерара Пике.

В феврале стало известно, что Пике советовал руководству «Барсы» не продлевать контракт с Месси.