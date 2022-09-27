Месси не вернется в «Барселону», если там будет Пике

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси назвал «Барселоне» условие для своего возвращения.
В окружении футболиста говорят, что аргентинец вернется только в случае ухода из клуба защитника Жерара Пике.
В феврале стало известно, что Пике советовал руководству «Барсы» не продлевать контракт с Месси.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Barca Universal